Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз мусора превысила 90%

100-процентной оплаты за услуги нет ни у одного регионального оператора, но некоторые из них вплотную приблизились к данному уровню. Хуже всего платят за вывоз мусора в Ингушетии, на Алтае и в Магаданской области — 16,5%, 28% и 34,2% соответственно. В РЭО говорят, что это в первую очередь связано с большими расстояниями до потребителей услуг и отсутствием доступа к личной информации абонентов. Все это мешает взыскать долги.