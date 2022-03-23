Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз мусора превысила 90%

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал суммарный объем выставленных счетов простым гражданам и юридическим лицам. Он составил 192,7 миллиарда рублей. Из них собрали 174,9 миллиарда рублей. В 2020 году оплатили лишь 160 миллиардов из 186,5 миллиарда рублей. Собираемость платежей за вывоз отходов в целом по Российской Федерации перевалила за 90%. Произошло это за счет перехода на прямые договоры с населением и полного отказа от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов. Об этом информирует rbc.ru.
Лучше всего платят за вывоз отходов россияне из Центрального федерального округа. Они погасили 93,3% выставленных счетов, что на 0,9 п. п. больше, чем в 2020 году. В Приволжском и Уральском федеральных округах собираемость достигла 92,8% и 92,7% соответственно (рост на 4,3 и 3,7 п. п).
100-процентной оплаты за услуги нет ни у одного регионального оператора, но некоторые из них вплотную приблизились к данному уровню. Хуже всего платят за вывоз мусора в Ингушетии, на Алтае и в Магаданской области — 16,5%, 28% и 34,2% соответственно. В РЭО говорят, что это в первую очередь связано с большими расстояниями до потребителей услуг и отсутствием доступа к личной информации абонентов. Все это мешает взыскать долги.
Во время первой волны эпидемии ковида и локдауна весной 2020 года жители России стали меньше платить за вывоз мусора и прочие коммунальные услуги. На такое положение вещей повлияла отмена пеней за просроченные счета. Региональные операторы утверждают, что объем мусора в жилом секторе вырос на 25%. Они попросили у властей поддержки. Нельзя было допустить серьезных кассовых разрывов и мусорного коллапса. Глава правительства Михаил Мишустин выделил из казны порядка девяти миллиардов рублей на поддержку компаний.
Буцаев сказал, что предоставление субсидий региональным операторам дало нужный эффект. Кризис, который вызвали рост объемов мусора и изменение его состава на фоне резкого падения выручки региональных операторов, удалось пройти. Система обращения с твердыми коммунальными отходами адаптировалась и окрепла. Это отразилось на результатах по собираемости платежей в 2021 году. Глава РЭО добавил, что субсидии операторам в прошлом году уже не потребовались.