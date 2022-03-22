Глава РЭО Буцаев раскрыл объемы утилизации ТКО

Сообщается, что большинство объектов обращения с ТКО, запущенных в прошлом году, уже начали прием отходов. Эти объекты работают в Подмосковье, Сахалинской области и в других регионах. В этом году новые мощности по обработке ТКО будут введены в эксплуатацию в Ленинградской, Брянской, Тульской областях и еще в трех регионах.