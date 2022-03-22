Глава РЭО Буцаев раскрыл объемы утилизации ТКО

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что РЭО на регулярной основе собирает данные по обработке и утилизации ТКО. Он рассказал, что в январе эти сведения не представили только 3 региона: Москва, Еврейская АО и Орловская область. На захоронение, по информации Буцаева, в январе направили 82,6% от общего объема ТКО, пишет 360tv.ru.
Сообщается, что большинство объектов обращения с ТКО, запущенных в прошлом году, уже начали прием отходов. Эти объекты работают в Подмосковье, Сахалинской области и в других регионах. В этом году новые мощности по обработке ТКО будут введены в эксплуатацию в Ленинградской, Брянской, Тульской областях и еще в трех регионах.
Подведен месячный итог и по лидерам по обработке и утилизации ТКО. Среди лидеров по обработке Московская, Калужская, Тамбовская и Костромская области. В утилизации мусора лидируют Подмосковье, Мурманская область, Камчатский край.
Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов подчеркнул, что исполнение федерального проекта по обращению с ТКО во многом зависит от наличия в регионах соответствующей инфраструктуры. Однако ее до сих пор нет в нескольких регионах, например в Хакасии, Тыве и ЕАО.