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Глава РЭО Буцаев раскрыл объемы утилизации ТКО

22 марта 02:19
Фото: pxhere.com
В РЭО подвели итоги работы за январь текущего года в рамках выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Согласно представленным субъектами РФ Российскому экологическому оператору сведениям, в прошлом месяце утилизировали 7,2% ТКО, а на обработку направили 40%.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что РЭО на регулярной основе собирает данные по обработке и утилизации ТКО. Он рассказал, что в январе эти сведения не представили только 3 региона: Москва, Еврейская АО и Орловская область. На захоронение, по информации Буцаева, в январе направили 82,6% от общего объема ТКО, пишет 360tv.ru.

Сообщается, что большинство объектов обращения с ТКО, запущенных в прошлом году, уже начали прием отходов. Эти объекты работают в Подмосковье, Сахалинской области и в других регионах. В этом году новые мощности по обработке ТКО будут введены в эксплуатацию в Ленинградской, Брянской, Тульской областях и еще в трех регионах.

Подведен месячный итог и по лидерам по обработке и утилизации ТКО. Среди лидеров по обработке Московская, Калужская, Тамбовская и Костромская области. В утилизации мусора лидируют Подмосковье, Мурманская область, Камчатский край.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов подчеркнул, что исполнение федерального проекта по обращению с ТКО во многом зависит от наличия в регионах соответствующей инфраструктуры. Однако ее до сих пор нет в нескольких регионах, например в Хакасии, Тыве и ЕАО.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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