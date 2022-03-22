Глава РЭО Буцаев: Один из восьми экотехнопарков появится в Ставропольском крае

Как уточнил Денис Буцаев, в конце 2021 года с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым были обсуждены вопросы проектирования одного из восьми экотехнопарков, которые РЭО создает в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Он добавил, что в ближайшее время будет согласована дорожная карта, что позволит максимально быстро приступить к проектированию данного объекта. Со стороны федерального центра будет обеспечено финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также мы предоставим резидентам дополнительные меры поддержки, сказал Буцаев