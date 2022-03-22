mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава РЭО Буцаев: Один из восьми экотехнопарков появится в Ставропольском крае

22 марта 09:36
Фото: pixabay.com
В ходе визита в Ставропольский край генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал о строительстве экотехнопарка в индустриальном парке «Невинномысск».

По словам Буцаева, к 2024 году на участке площадью пятнадцать гектаров будут возведены заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона. Об этом сообщает издание 360tv.ru.

Экотехнопарк представляет собой участок территории, где перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье, а его в свою очередь применяют для производства новых видов товаров.

Как уточнил Денис Буцаев, в конце 2021 года с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым были обсуждены вопросы проектирования одного из восьми экотехнопарков, которые РЭО создает в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Он добавил, что в ближайшее время будет согласована дорожная карта, что позволит максимально быстро приступить к проектированию данного объекта. Со стороны федерального центра будет обеспечено финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также мы предоставим резидентам дополнительные меры поддержки, сказал Буцаев

«Выбранная площадка — ТОСЭР „Невинномысск“ — действительно уникальная с точки зрения вклада, который она внесет в экономику. Участок, выбранный под экотехнопарк, занимает 15 гектаров и будет расширен. Если говорить об инициативе, которая была проявлена регионом, то за очень короткое время был подобран участок. Сегодня мы воочию увидели, что он и расположен, и обеспечен необходимой инфраструктурой крайне удачно», — подчеркнул Денис Буцаев.

Глава РЭО указал, что резиденты ТОСЭР смогут пользоваться льготным субсидированием затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, а также рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. Они будут освобождены от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет. В качестве резидентов парка заявлены региональные операторы региона.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48