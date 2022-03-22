Буцаев: В 27 «Макдоналдс» для посетителей организован раздельный сбор отходов

Этот проект направлен на развитие экономики замкнутого цикла в России. Обе компании выпустили совместное рекламное видео, посвященное раздельному сбору, пишет 360tv.ru.
«В 2021 году РЭО и „Макдоналдс“ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на предприятиях сети будет организована система накопления и передачи на утилизацию отходов, а также будет использоваться продукция, созданная из вторичного сырья. Уже в 27 ресторанах „Макдоналдс“ для посетителей организован раздельный сбор отходов, которые направляются на переработку. Теперь мы хотим призвать остальные кафе и рестораны общественного питания внедрять у себя раздельный сбор отходов, сотрудничать с операторами по обращению с ТКО в части вывоза отходов. Для построения экономики замкнутого цикла и достижения национальных целей, поставленных президентом РФ, стопроцентной сортировки отходов и снижения захоронения ТКО в два раза необходимо внедрять раздельный сбор не только дома, но и на различных предприятиях общественного питания», — отметил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
По словам старшего директора сети «Макдоналдс» в России по устойчивому развитию Ирины Коршуновой, компания «Макдоналдс» первая среди сетей общепита в России внедрила раздельный сбор отходов.
«Сейчас мы уже реализуем замкнутый цикл по производству держателей для напитков из пульперкартона. Наша цель — минимизировать количество отходов и направить максимальное количество гостевой упаковки на переработку», — отметила Коршунова.
С июня 2020 года при строительстве новых ресторанов сети «Макдоналдс» уже учитывается комплекс вопросов по возможности раздельного сбора отходов для дальнейшей передачи их на переработку. Возможность РСО уже обеспечена на 134 предприятиях сети. В дальнейшем с учетом развития инфраструктуры по переработке отходов компания рассчитывает распространить практику РСО на все предприятия сети «Макдоналдс» в России. В настоящее время в России насчитывается более 850 ресторанов «Макдоналдс» в 62 регионах.
Руководитель юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева отметила, что раздельный сбор отходов в системе общественного питания может стимулировать к законодательным изменениям. Как только компании по утилизации отходов будут уверены в конкретных объемах и сроках поставки сырья, можно будет рассуждать и о расширении мощностей.
«Макдоналдс» может стать амбассадором этого явления. Опыт такого гиганта может послужить публичным признанием проблемы и призывом для других небольших организаций примкнуть к ответственному хозяйствованию», — обозначила Беляева.