Буцаев: В 27 «Макдоналдс» для посетителей организован раздельный сбор отходов

«В 2021 году РЭО и „Макдоналдс“ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на предприятиях сети будет организована система накопления и передачи на утилизацию отходов, а также будет использоваться продукция, созданная из вторичного сырья. Уже в 27 ресторанах „Макдоналдс“ для посетителей организован раздельный сбор отходов, которые направляются на переработку. Теперь мы хотим призвать остальные кафе и рестораны общественного питания внедрять у себя раздельный сбор отходов, сотрудничать с операторами по обращению с ТКО в части вывоза отходов. Для построения экономики замкнутого цикла и достижения национальных целей, поставленных президентом РФ, стопроцентной сортировки отходов и снижения захоронения ТКО в два раза необходимо внедрять раздельный сбор не только дома, но и на различных предприятиях общественного питания», — отметил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.