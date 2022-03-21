РЭО: За три года число россиян, знающих о работе регоператора, увеличилось с 19 до 73

«73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, известно о том, что ее реализует регоператор. Число осведомленных о регоператорах россиян стало больше почти в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в стране с запуском мусорной реформы. На сегодняшний день на территории РФ определены 287 зон работы регоператоров, выбрано 183 регоператора. Обозначился позитивный тренд на осведомленность граждан о действии реформы обращения с ТКО», — рассказал Буцаев.