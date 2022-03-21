РЭО привлечет средства от выпуска облигаций на 100 млрд рублей в новый экопроект

“Впервые в России было заключено соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Благодаря новому объекту регион сократит отходообразование на полигонах в два раза и увеличит сортировку до 100%. Таким образом, Магаданская область за счет создания объекта в полном объеме выполнит показатели национального проекта”, - сообщил заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.