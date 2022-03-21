Путин выбрал единого оператора вторсырья

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, организация станет выполнять функции заказчика, оператора и разработчика государственных информационных систем в области обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами, предоставлять акционерные займы инвесторам, участником которых является. Принятием указа расширяются возможности финансирования инвестиционных проектов. Помимо этого, указ расширяет полномочия ППК на отходы, которые пригодны для дальнейшей утилизации. Речь идет о вторичных ресурсах. Так появляется возможность работать с проектами не только в сфере твердых коммунальных отходов, но и развивать отрасль обращения с вторичными ресурсами. Последние фактически образуются во всех разновидностях мусора. Новые полномочия позволят РЭО создавать дополнительные мощности и оказывать поддержку уже имеющимся предприятиям, которые работают в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).