Глава РЭО Буцаев: Нужно регулировать переработку золошлаков и навоза через справочник

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин предлагает пойти по пути, когда побочной продукцией нужно считать ту, которая удовлетворяет требованиям информационно-технических справочников. Если говорить о проекте закона в целом, то, чтобы не дробить цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами на два закона, надо все главное регулирование сосредоточить в законе об отходах производства и потребления, то есть все положения законопроекта перенести в Федеральный закон № 89-ФЗ.