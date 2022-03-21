Абрамченко анонсировала новый федеральный проект по экомониторингу

О новом проекте рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, новая система будет собирать информацию об экологии на всей территории Российской Федерации. Уже к 2030 году она свяжет реальные данные о состоянии почвы, воды, воздуха, недр, в том числе полученные из разных систем. Кроме этого, в новую систему будет поступать информация об источниках вредного воздействия на природу, выбрасывающих парниковые газы в атмосферу, и не только, пишет rg.ru.