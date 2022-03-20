РЭО выработал систему аналитики в области обращения с ТКО

В систему поступают и данные Росстата с сайта ведомства и Минприроды. В сервисе отображены также действующие и перспективные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в федеральной схеме. ООПТ нанесены на специальную карту, что дает возможность проводить анализ возможного отрицательного воздействия на них в области обращения с ТКО.