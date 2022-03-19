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О ходе реформы по обращению с ТКО знают почти 70% россиян — опрос

19 марта 20:39
Фото: pxhere.com
Проводимую в России реформу обращения с отходами положительно оценивают 74 процента осведомленных о ней граждан. Социологическое исследование на тему реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провели по заказу Российского экологического оператора (РЭО).

Соцопрос показал, что об этой реформе знают 68 процентов респондентов, пишет ТАСС.

«В конце 2021 года РЭО выступил заказчиком исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом, — сообщил глава РЭО Денис Буцаев. — Анализ результатов показал, что 74% из тех, кто знает о ее ходе, оценивают ее положительно».

Положительные оценки реформе дали 48 процентов участников анкетирования. При этом еще 26 процентов соотечественников сказали, что их отношение — скорее положительное. Негативные отзывы дали 20 процентов граждан, а шесть процентов россиян с ответами затруднились.

Данные соцопроса свидетельствуют о том, что 52 процента респондентов знают о проводимой реформе только в общих чертах. Хорошо осведомлены 16 процентов, а каждому третьему гражданину страны ничего не известно о том, что в 2019 году был дан старт реформе сферы обращения с ТКО.

«Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором, — констатировал глава РЭО. — При этом 68% россиян отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов».

На полное отсутствие проблем с вывозом мусора указали 41 процент россиян. О несущественных проблемах проинформировали 27 процентов наших соотечественников. С серьезными проблемами в части вывоза ТКО сталкиваются сейчас 17 процентов участников анкетирования, а 15 процентов граждан ответить на этот вопрос не смогли.

Следует отметить, что итоги соцопроса показали степень осведомленности населения о просветительских и волонтерских мероприятиях, которые на регулярной основе проводят местные власти и региональные операторы. По результатам исследования выяснилось, что 45 процентов граждан проинформированы об акциях, ориентированных на повышение уровня экологической культуры. Еще 36 процентов респондентов сообщили, что в курсе проведения мероприятий на тему осознанного потребления и раздельного сбора бытовых отходов.

Главной целью исследования был анализ эффективности мер по достижению целей реформы сферы обращения с ТКО в течение последнего квартала минувшего года. Участниками телефонного анкетирования стали граждане РФ в возрасте от 18 лет из 85 субъектов страны.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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