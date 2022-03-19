О ходе реформы по обращению с ТКО знают почти 70% россиян — опрос

Данные соцопроса свидетельствуют о том, что 52 процента респондентов знают о проводимой реформе только в общих чертах. Хорошо осведомлены 16 процентов, а каждому третьему гражданину страны ничего не известно о том, что в 2019 году был дан старт реформе сферы обращения с ТКО.