О ходе реформы по обращению с ТКО знают почти 70% россиян — опрос

«В конце 2021 года РЭО выступил заказчиком исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом, — сообщил глава РЭО Денис Буцаев. — Анализ результатов показал, что 74% из тех, кто знает о ее ходе, оценивают ее положительно».
Положительные оценки реформе дали 48 процентов участников анкетирования. При этом еще 26 процентов соотечественников сказали, что их отношение — скорее положительное. Негативные отзывы дали 20 процентов граждан, а шесть процентов россиян с ответами затруднились.
Данные соцопроса свидетельствуют о том, что 52 процента респондентов знают о проводимой реформе только в общих чертах. Хорошо осведомлены 16 процентов, а каждому третьему гражданину страны ничего не известно о том, что в 2019 году был дан старт реформе сферы обращения с ТКО.
«Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором, — констатировал глава РЭО. — При этом 68% россиян отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов».
На полное отсутствие проблем с вывозом мусора указали 41 процент россиян. О несущественных проблемах проинформировали 27 процентов наших соотечественников. С серьезными проблемами в части вывоза ТКО сталкиваются сейчас 17 процентов участников анкетирования, а 15 процентов граждан ответить на этот вопрос не смогли.
Следует отметить, что итоги соцопроса показали степень осведомленности населения о просветительских и волонтерских мероприятиях, которые на регулярной основе проводят местные власти и региональные операторы. По результатам исследования выяснилось, что 45 процентов граждан проинформированы об акциях, ориентированных на повышение уровня экологической культуры. Еще 36 процентов респондентов сообщили, что в курсе проведения мероприятий на тему осознанного потребления и раздельного сбора бытовых отходов.
Главной целью исследования был анализ эффективности мер по достижению целей реформы сферы обращения с ТКО в течение последнего квартала минувшего года. Участниками телефонного анкетирования стали граждане РФ в возрасте от 18 лет из 85 субъектов страны.