Абрамченко: 8 млн россиян улучшили условия жизни по программе развития села

«Подошел к концу второй год реализации программы комплексного развития сельских территорий. Программа превратилась в по-настоящему народную. Она ведет к улучшению ситуации с жильем, инфраструктурой, сферами образования и здравоохранения на селе, выравниванию уровня жизни городского и сельского населения. За двухлетний период были улучшены условия жизни восьми миллионов человек — жителей 6,5 тысячи деревень. Это 22% сельского населения России», — рассказала Абрамченко в ходе заседания с президентом РФ.