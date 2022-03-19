Абрамченко: 8 млн россиян улучшили условия жизни по программе развития села

«Подошел к концу второй год реализации программы комплексного развития сельских территорий. Программа превратилась в по-настоящему народную. Она ведет к улучшению ситуации с жильем, инфраструктурой, сферами образования и здравоохранения на селе, выравниванию уровня жизни городского и сельского населения. За двухлетний период были улучшены условия жизни восьми миллионов человек — жителей 6,5 тысячи деревень. Это 22% сельского населения России», — рассказала Абрамченко в ходе заседания с президентом РФ.
Как пишет сайт 360tv.tu, только за 2021 год были построены или обновлены 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 культурных объекта, 56 спортобъектов, 42 объекта системы здравоохранения. В 76 субъектах успешно реализовали 3,6 тыс. проектов в сфере благоустройства. Наиболее активно в программу включились такие регионы, как Якутия (69 проектов), Чувашия (37), Татарстан (35), Хакасия и Краснодарский край (по 34).
В процессе отбора проектов берутся в расчет мнение населения и число новых рабочих мест. Всего таковых было создано за год около 19 тысяч, в том числе 12 тысяч в агропромышленном комплексе.
«Этим подходом обеспечивается максимальная доступность всех нужных услуг в одном месте, также экономятся время граждан и траты на содержание объекта со стороны муниципалитета. За два года было возведено девять многофункциональных объектов», — пояснила Абрамченко.
В общей сложности на программу направили 39,7 миллиарда рублей, а в прошлом году на сельскую ипотеку и инфраструктуру было предоставлено 10,7 миллиарда рублей. На текущий год в бюджете на программу заложили 40,7 миллиарда рублей.
«В целях развития индивидуального жилищного строительства с этого года данная мера поддержки становится все более фокусной. Исключается возможность покупки квартир в многоквартирных домах. Дополнительно, помимо сельской ипотеки, еще 1,5 тысячи наших граждан получили соцвыплаты или жилье, построенное вместе с работодателем. В целом благодаря этим мерам было куплено или построено 2,8 миллиона квадратных метров жилья», — уточнила вице-премьер.