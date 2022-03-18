Абрамченко: РОП не приведет к повышению цен на товары

Абрамченко отметила, что каждый год в государстве формируется свыше 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), большинство из них транспортируется на свалки. Это серьезная нагрузка для экологии. Согласно поручению президента РФ, необходимо ввести принцип «загрязнитель платит». Надо снять финансовую нагрузку с населения и ввести справедливую ответственность предпринимательства. Не нужно пугать покупателей тем, что цены повысятся, или пустыми полками в магазинах, поскольку для этого нет предпосылок. В разных государствах действует РОП, и ситуация с образованием и утилизацией мусора станет лучше, и не за счет населения. Закон нацелен на то, чтобы обеспечить и контролировать выполнение тех обязательств, которые и так исполняются предпринимательством. Об этом информирует 360tv.ru.
Руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сказал, что одной из главных задач, которые 474-м указом установил президент РФ, является 100%-ная сортировка и сокращение в два раза объемов ТКО, которые направляют на полигоны. Также следует отдельно отметить, что институт РОП введен в России в 2015 году, однако он не работал на доверии, без электронных реестров, которые на данный момент начали разрабатывать. Иными словами, у предпринимательства есть много времени для подготовки. Если говорить о потребителях, то на их жизни выполнение реформы РОП никак не отразится. Полностью отсутствует риск пустых полок в магазинах.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что в законодательстве должен быть реализован природоохранный приоритет в экономике. Он считает, что это конституционные нормы. Это ответственный подход властей. Производители должны быть ответственны за продукцию и упаковку, которая была выпущена в оборот. Если не перезапустить механизм РОП, то объемы захоронения отходов не остановятся.
Данный законопроект по поручению вице-премьера планируют обсудить со всеми ведомствами на площадке правительства в начале будущего года.