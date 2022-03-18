Абрамченко: РОП не приведет к повышению цен на товары

Абрамченко отметила, что каждый год в государстве формируется свыше 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), большинство из них транспортируется на свалки. Это серьезная нагрузка для экологии. Согласно поручению президента РФ, необходимо ввести принцип «загрязнитель платит». Надо снять финансовую нагрузку с населения и ввести справедливую ответственность предпринимательства. Не нужно пугать покупателей тем, что цены повысятся, или пустыми полками в магазинах, поскольку для этого нет предпосылок. В разных государствах действует РОП, и ситуация с образованием и утилизацией мусора станет лучше, и не за счет населения. Закон нацелен на то, чтобы обеспечить и контролировать выполнение тех обязательств, которые и так исполняются предпринимательством. Об этом информирует 360tv.ru.