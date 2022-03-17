В Минстрое утвердили нормативы цены строительства для объектов обращения с ТКО

Удельную цену объектов компостирования биогенного мусора в закрытых помещениях в буртах на одну тысячу тонн мощности в год сделают в пределах 3,8 миллиона рублей. Цена строительства 1 кв. м общей площади ремонтно-механических мастерских составляет около 72 400 рублей. Удельная стоимость строительства очистных сооружений очистки фильтрата производительностью 30 кубических метров в сутки на единицу производительности в день составит 2 200 рублей. Планируемая цена возведения объекта капстроительства «Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 куб. м» достигнет 2,7 миллиона рублей. Указанные удельные стоимости представлены для базового региона без учета НДС в текущем уровне цен на первое января 2021 года, сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.