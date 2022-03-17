В Минстрое утвердили нормативы цены строительства для объектов обращения с ТКО

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России данные нормативы утвердили. Надзорный орган выпустил приказ об этом от 14 декабря 2021 года. Об этом пишет сайт «360».
Удельную цену объектов компостирования биогенного мусора в закрытых помещениях в буртах на одну тысячу тонн мощности в год сделают в пределах 3,8 миллиона рублей. Цена строительства 1 кв. м общей площади ремонтно-механических мастерских составляет около 72 400 рублей. Удельная стоимость строительства очистных сооружений очистки фильтрата производительностью 30 кубических метров в сутки на единицу производительности в день составит 2 200 рублей. Планируемая цена возведения объекта капстроительства «Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 куб. м» достигнет 2,7 миллиона рублей. Указанные удельные стоимости представлены для базового региона без учета НДС в текущем уровне цен на первое января 2021 года, сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Руководство организации отмечает, что такой подход даст возможность спланировать траты государственной казны на проведение мусорной реформы.
Создаваемые ППК “РЭО” укрупненные нормативы цены строительства нужны для планирования объемов капитальных вложений при возведении объектов обращения с мусором при финансировании их создания за счет бюджетных средств. Комплекс созданных НЦС позволит органам власти в Москве, регионах и муниципалитетам грамотно и обоснованно планировать объемы инвестиций на создание этих объектов, рассказал заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.
Буцаев подчеркнул, что для отрасли обращения с отходами важно иметь возможность привлекать стороннее финансирование.
В целом объем нужных для отрасли инвестиций составляет около 300 миллиардов рублей, из них частные — 210−230 миллиардов рублей. Оставшиеся деньги — это средства бюджета. Планируется, что на 1 рубль бюджетных денег станет приходиться 2,46 рубля частных. Появление нормативов цены строительства позволяет понять, какой объем денежных средств нужно привлечь в виде финансирования и с учетом средств из бюджета в объекты обращения с ТКО, резюмировал Денис Буцаев.
Добавим, что нормативы РЭО создавал вместе с ФАУ «Главгосэкспертиза».