РЭО: При строительстве дорог будут использовать вторсырье

Как подчеркнул генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, согласно федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», использование вторичных материальных ресурсов (ВМР) в дорожном строительстве должно составить 30% к 2030 году. Об этом пишет iz.ru.
«В рамках Меморандума о сотрудничестве совместно с экспертами из Росавтодора будет проводиться комплекс работ, нацеленных на создание условий для использования ВМР при строительстве дорог», — отметил Денис Буцаев.
Так, Росавтодор планирует использовать в строительстве автодорог вторичные полимеры, компост из пищевых отходов, резиновую крошку из утилизированных шин, а также другие ресурсы, образующиеся из отходов потребления и производства.
Глава РЭО подчеркнул, что использование асфальтобетона, созданного из утилизированных шин, значительно улучшает качество дорог. В нашей стране за последние пять лет с применением данной технологии были построено около 15 миллионов квадратных метров дорог. Компания намерена применять эту практику и дальше.
«Использование вторсырья возможно на автодорогах регионального и федерального назначений. В Беларуси, например, до 80% трасс уложено с применением резиновой крошки. В Европе также активно используют ВМР в дорожном строительстве. Однако в России это относительно небольшие отрезки дорог», — рассказал Денис Буцаев.
Совместна работа ППК «РЭО» и Росавтодора будет направлена на создание комплексной системы использования вторсырья в строительстве дорог и формирование условий для применения данной практики в субъектах страны. Взаимодействие компаний имеет большой потенциал для выполнения задач в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Экология» и для правительственной инициативы «Экономика замкнутого цикла».
На сегодняшний день асфальтобетон из резиновой крошки был использован при строительстве трасс, находящихся в ведомстве ГК «Автодор», включая М4, М11, ЦКАД. Белгородская область также применяет данный модификатор асфальтобетона в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Для создания модификатора основным материалом служит резиновая крошка фракцией до 0,63 миллиметра, получаемая от утилизированных шин. И ее применение можно и нужно распространять», — резюмировал Денис Буцаев.