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РЭО: При строительстве дорог будут использовать вторсырье

17 марта 01:00
Фото: pxhere.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» при совместной работе с Федеральным дорожным агентством намерены использовать вторсырье при строительстве автомобильных трасс. Соответствующий контракт был подписан сторонами накануне. Срок действия документа составляет три года.

Как подчеркнул генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, согласно федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», использование вторичных материальных ресурсов (ВМР) в дорожном строительстве должно составить 30% к 2030 году. Об этом пишет iz.ru.

«В рамках Меморандума о сотрудничестве совместно с экспертами из Росавтодора будет проводиться комплекс работ, нацеленных на создание условий для использования ВМР при строительстве дорог», — отметил Денис Буцаев.

Так, Росавтодор планирует использовать в строительстве автодорог вторичные полимеры, компост из пищевых отходов, резиновую крошку из утилизированных шин, а также другие ресурсы, образующиеся из отходов потребления и производства.

Глава РЭО подчеркнул, что использование асфальтобетона, созданного из утилизированных шин, значительно улучшает качество дорог. В нашей стране за последние пять лет с применением данной технологии были построено около 15 миллионов квадратных метров дорог. Компания намерена применять эту практику и дальше.

«Использование вторсырья возможно на автодорогах регионального и федерального назначений. В Беларуси, например, до 80% трасс уложено с применением резиновой крошки. В Европе также активно используют ВМР в дорожном строительстве. Однако в России это относительно небольшие отрезки дорог», — рассказал Денис Буцаев.

Совместна работа ППК «РЭО» и Росавтодора будет направлена на создание комплексной системы использования вторсырья в строительстве дорог и формирование условий для применения данной практики в субъектах страны. Взаимодействие компаний имеет большой потенциал для выполнения задач в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Экология» и для правительственной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

На сегодняшний день асфальтобетон из резиновой крошки был использован при строительстве трасс, находящихся в ведомстве ГК «Автодор», включая М4, М11, ЦКАД. Белгородская область также применяет данный модификатор асфальтобетона в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Для создания модификатора основным материалом служит резиновая крошка фракцией до 0,63 миллиметра, получаемая от утилизированных шин. И ее применение можно и нужно распространять», — резюмировал Денис Буцаев.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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