РЭО: При строительстве дорог будут использовать вторсырье

Глава РЭО подчеркнул, что использование асфальтобетона, созданного из утилизированных шин, значительно улучшает качество дорог. В нашей стране за последние пять лет с применением данной технологии были построено около 15 миллионов квадратных метров дорог. Компания намерена применять эту практику и дальше.