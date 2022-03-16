РЭО вручил статуэтки победителям «Зеленой премии»

В категории «Бренды» лучшей признана группа «Ингка» с брендами «Мега» и «ИКЕА». Они стали абсолютными чемпионами по количеству поданных на конкурс проектов. При этом все проекты направлены на устойчивое развитие и повышение уровня экологической культуры в России. Компании уходят от излишней упаковки, организуют сбор вторсырья, а также приобщают арендаторов и клиентов к участию во всех экоакциях.