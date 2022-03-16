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РЭО вручил статуэтки победителям «Зеленой премии»

16 марта 05:26
Фото: pixnio.com
ППК «Российский экологический оператор» подвела итоги конкурса «Зеленая премия», определив победителей в семи номинациях, а также лучших 20 регоператоров и регионов «Зеленого рейтинга».

Торжественная церемония награждения победителей премии прошла в столице в среду, 22 декабря. За победу в конкурсе боролись более тысячи проектов, параметры конкурсного отбора были определены отдельно для каждой номинации. Победители выбирались членами жюри, в его состав вошли специалисты сферы обращения с ТКО и публичные люди, выступающие за экологический образ жизни. Об этом пишет rg.ru.

Как подчеркнул генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, все больше граждан осознают важность сохранения экологии и защиты природы. Об этом свидетельствуют результаты конкурса «Зеленая премия». С помощью своих проектов участники премии создают новую культуру обращения с ТКО, прививают людям разумную модель потребления и пробуждают социально ответственное отношение к окружающей среде.

«Премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, — это люди», — сообщил гендиректор РЭО.

Более того, тема экологии объединяет неравнодушных россиян, множество организаций и компаний, она не имеет границ и политических взглядов. Об этом рассказала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.

«Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет главную роль в решении экологических проблем», — отметила вице-премьер РФ.

Первое место в категории «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» присуждено благотворительному фонду «Второе дыхание». Деятельность организации направлена на недопущение попадания одежды на мусорные полигоны. Для этого фонд установил в 58 субъектах России более 750 контейнеров для приема вещей.

Фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» стал лидером в номинации «Культура и искусство». В рамках фестиваля в России и странах СНГ демонстрируются документальные фильмы, которые рассказывают о проектах и людях, борющихся за спасение планеты.

YouTube-канал «Сортировочная» признан лучшим медиапроектом. Авторы канала рассказывают об отрасли обращения с ТКО в нашей стране, в том числе о том, как правильно сортировать отходы.

В номинации «Образование» победил проект общероссийской программы «Зеленые вузы России», представленный «Ассоциацией „зеленых“ вузов России». Организация за последние четыре года организовала множество экоквестов, в которых приняли участие около 60 тысяч студентов из 370 вузов. Участниками экоакций стали все регионы России.

В категории «Бренды» лучшей признана группа «Ингка» с брендами «Мега» и «ИКЕА». Они стали абсолютными чемпионами по количеству поданных на конкурс проектов. При этом все проекты направлены на устойчивое развитие и повышение уровня экологической культуры в России. Компании уходят от излишней упаковки, организуют сбор вторсырья, а также приобщают арендаторов и клиентов к участию во всех экоакциях.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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