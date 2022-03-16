РЭО вручил статуэтки победителям «Зеленой премии»

Торжественная церемония награждения победителей премии прошла в столице в среду, 22 декабря. За победу в конкурсе боролись более тысячи проектов, параметры конкурсного отбора были определены отдельно для каждой номинации. Победители выбирались членами жюри, в его состав вошли специалисты сферы обращения с ТКО и публичные люди, выступающие за экологический образ жизни. Об этом пишет rg.ru.
Как подчеркнул генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, все больше граждан осознают важность сохранения экологии и защиты природы. Об этом свидетельствуют результаты конкурса «Зеленая премия». С помощью своих проектов участники премии создают новую культуру обращения с ТКО, прививают людям разумную модель потребления и пробуждают социально ответственное отношение к окружающей среде.
«Премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, — это люди», — сообщил гендиректор РЭО.
Более того, тема экологии объединяет неравнодушных россиян, множество организаций и компаний, она не имеет границ и политических взглядов. Об этом рассказала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.
«Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет главную роль в решении экологических проблем», — отметила вице-премьер РФ.
Первое место в категории «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» присуждено благотворительному фонду «Второе дыхание». Деятельность организации направлена на недопущение попадания одежды на мусорные полигоны. Для этого фонд установил в 58 субъектах России более 750 контейнеров для приема вещей.
Фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» стал лидером в номинации «Культура и искусство». В рамках фестиваля в России и странах СНГ демонстрируются документальные фильмы, которые рассказывают о проектах и людях, борющихся за спасение планеты.
YouTube-канал «Сортировочная» признан лучшим медиапроектом. Авторы канала рассказывают об отрасли обращения с ТКО в нашей стране, в том числе о том, как правильно сортировать отходы.
В номинации «Образование» победил проект общероссийской программы «Зеленые вузы России», представленный «Ассоциацией „зеленых“ вузов России». Организация за последние четыре года организовала множество экоквестов, в которых приняли участие около 60 тысяч студентов из 370 вузов. Участниками экоакций стали все регионы России.
В категории «Бренды» лучшей признана группа «Ингка» с брендами «Мега» и «ИКЕА». Они стали абсолютными чемпионами по количеству поданных на конкурс проектов. При этом все проекты направлены на устойчивое развитие и повышение уровня экологической культуры в России. Компании уходят от излишней упаковки, организуют сбор вторсырья, а также приобщают арендаторов и клиентов к участию во всех экоакциях.