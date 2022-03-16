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Московская область стала лидером «Зеленого рейтинга» РЭО

16 марта 03:30
Фото: pxhere.com
Эксперты «Российского экологического оператора» провели анализ и оценку уровня эффективности реформы по обращению с ТКО в российских регионах и составили «Зеленый рейтинг». На верхних строчках оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

Как пишет РБК, ранее зампредседателя Правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко поручила составить рейтинг, демонстрирующий уровень эффективности реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в каждом отдельно взятом субъекте страны. Эксперты «Российского экологического оператора сформировали его на основе результатов проведенного ранее социологического опроса граждан и данных статистики.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, данные и оценка специалистов показывают доступность и качество инфраструктуры по обращению с ТКО, а также уровень информированности граждан к проводимой в стране мусорной реформе.

Для составления рейтинга специалисты использовали комплексные данные: результаты анализа электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, данных федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, цифровой системы «РЭО Радар», а также анкеты участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчета по сообщениям в СМИ.

Буцаев подчеркнул, что благодаря рейтингу можно оценить вклад российских субъектов в формирование оптимальных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО. Эксперты оценивали каждую категорию отдельно. По словам главы РЭО, взаимодействие компании и регионов происходит постоянно: он встречается с губернаторами и руководителями профильных ведомств, а эксперты мониторят работу регоператоров, собирают и анализируют данные. Денис Буцаев добавил, что специалистами компании проделана большая работа. Регионы-лидеры рейтинга представлены — хочется, чтобы остальные субъекты РФ не только стремились занять верхние строчки рейтинга, но и развивали отрасль.

«Зеленый рейтинг» призван помочь главам и представителям органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций в реализации направленных на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами мероприятий, а также в оценке их эффективности. Лидеры рейтинга будут награждены «Зеленой премией».

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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