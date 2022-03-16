Московская область стала лидером «Зеленого рейтинга» РЭО

Буцаев подчеркнул, что благодаря рейтингу можно оценить вклад российских субъектов в формирование оптимальных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО. Эксперты оценивали каждую категорию отдельно. По словам главы РЭО, взаимодействие компании и регионов происходит постоянно: он встречается с губернаторами и руководителями профильных ведомств, а эксперты мониторят работу регоператоров, собирают и анализируют данные. Денис Буцаев добавил, что специалистами компании проделана большая работа. Регионы-лидеры рейтинга представлены — хочется, чтобы остальные субъекты РФ не только стремились занять верхние строчки рейтинга, но и развивали отрасль.