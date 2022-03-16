Буцаев: «Зеленый рейтинг» регоператоров будет формироваться ежегодно

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что исследование позволяет увидеть вклад российских регоператоров в развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Для составления рейтинга организаторы определили критерии и сформировали статистическую оценку, пишет rg.ru.
«Более того, наши эксперты регулярно мониторят деятельность регоператоров, собирают данные и анализируют ситуацию каждый день. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли. Поздравляю!», — отметил Денис Буцаев.
Организаторы «Зеленого рейтинга» определили следующие параметры оценки регоператоров: работа с волонтерскими организациями и проведение просветительских мероприятий, посвященных разумному потреблению, а также собираемость платежей за вывоз отходов, удовлетворенность потребителей качеством оказания коммунальной услуги и охват населения платежами за услугу.
Так, в тройке лучших оказались регоператоры Московской и Брянской областей — это ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», ООО «Хартия» и АО «Чистая планета». В топ-5 также вошли ООО «САХ» из Удмуртии и ЕМУП «Спецавтобаза» из Свердловской области.
Рейтинг составлялся на основе показателей статистики и результатов опроса потребителей. Был проведен анализ цифровых сведений, получена возможность оценить уровень восприятия изменений в отрасли обращения с ТКО и уровень социального настроения в целом.
Эксперты ППК «РЭО» исследовали данные электронной модели федеральной и региональных схем обращения с ТКО, федеральных и региональных органов исполнительной власти, регоператоров, а также данные системы «РЭО Радар», анкету участника рейтинга и отчет по сообщениям в СМИ.
При этом данные, полученные в результате проведенного соцопроса россиян, показывают доступность и качество услуг по вывозу мусора и инфраструктуры, а также осведомленность потребителей и их отношение к реформе и происходящим изменениям в сфере обращения с ТКО.
Отмечается, что опрос проводился по телефону в ноябре текущего года по специально разработанной выборке. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 3,4%.