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Буцаев: «Зеленый рейтинг» регоператоров будет формироваться ежегодно

16 марта 03:14
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ППК «Российский экологический оператор» подвела итоги «Зеленого рейтинга». Лучшими региональными операторами признаны компании Брянской и Московской областей. Всего в рейтинг вошли 20 компаний. РЭО планирует проводить данное исследование ежегодно.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что исследование позволяет увидеть вклад российских регоператоров в развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Для составления рейтинга организаторы определили критерии и сформировали статистическую оценку, пишет rg.ru.

«Более того, наши эксперты регулярно мониторят деятельность регоператоров, собирают данные и анализируют ситуацию каждый день. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли. Поздравляю!», — отметил Денис Буцаев.

Организаторы «Зеленого рейтинга» определили следующие параметры оценки регоператоров: работа с волонтерскими организациями и проведение просветительских мероприятий, посвященных разумному потреблению, а также собираемость платежей за вывоз отходов, удовлетворенность потребителей качеством оказания коммунальной услуги и охват населения платежами за услугу.

Так, в тройке лучших оказались регоператоры Московской и Брянской областей — это ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», ООО «Хартия» и АО «Чистая планета». В топ-5 также вошли ООО «САХ» из Удмуртии и ЕМУП «Спецавтобаза» из Свердловской области.

Рейтинг составлялся на основе показателей статистики и результатов опроса потребителей. Был проведен анализ цифровых сведений, получена возможность оценить уровень восприятия изменений в отрасли обращения с ТКО и уровень социального настроения в целом.

Эксперты ППК «РЭО» исследовали данные электронной модели федеральной и региональных схем обращения с ТКО, федеральных и региональных органов исполнительной власти, регоператоров, а также данные системы «РЭО Радар», анкету участника рейтинга и отчет по сообщениям в СМИ.

При этом данные, полученные в результате проведенного соцопроса россиян, показывают доступность и качество услуг по вывозу мусора и инфраструктуры, а также осведомленность потребителей и их отношение к реформе и происходящим изменениям в сфере обращения с ТКО.

Отмечается, что опрос проводился по телефону в ноябре текущего года по специально разработанной выборке. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 3,4%.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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