Сомнолог рассказал, как наладить сон при стрессе

Сомнолог Павел Кудинов в беседе с журналистами News.ru рассказал, что у подавляющего большинства россиян гигиена сна нарушена изначально. Чтобы избавиться от влияния стресса, им нужно просыпаться в одно и то же время. Этот лайфхак поможет всегда ощущать желание уснуть в одно и то же время. «Всегда — это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов», — объяснил Кудинов.