Сомнолог рассказал, как наладить сон при стрессе

Posted 14 марта 2022,, 18:08
Published 14 марта 2022,, 18:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сомнолог Павел Кудинов в беседе с журналистами News.ru рассказал, что у подавляющего большинства россиян гигиена сна нарушена изначально. Чтобы избавиться от влияния стресса, им нужно просыпаться в одно и то же время. Этот лайфхак поможет всегда ощущать желание уснуть в одно и то же время. «Всегда — это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов», — объяснил Кудинов.
Кроме того, сомнолог дал совет посвящать больше времени семье и найти источник положительных эмоций. Что касается борьбы со стрессом, то, по словам Кудинова, лекарственных препаратов, кроме успокоительных, для лечения не существует.
По мнению сомнолога, при лечении нарушений сна важно различать две проблемы: нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна.
Нарушение процесса засыпания — это манифестация тревоги, а прерывание сна — манифестация депрессии. Также важно обратить внимание на не связанные с эмоциями частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет. По словам Кудинова, это может быть проявление апноэ — остановок дыхания во сне.
Доктор также добавил, что при частых пробуждениях по ночам можно обратиться к психотерапевту, потому что депрессия сама по себе не проходит, а приобретает хроническую форму.
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 44% россиян в последнее время плохо спят по ночам. Число тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилось с 59% до 50%. Опрос был проведён 5 марта, в нём участвовали 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.