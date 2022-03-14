Как зайти на заблокированный сайт, если он теперь недоступен в России: три способа

Похожим способом обходит блокировку сайта VPN-сервисы. Но в отличие от прокси они еще и защищают данные и сохраняют анонимность в интернете. Эта технология также позволяет защищать данные от тех, кто пытается узнать чем вы занимаетесь в сети. VPN-сервис может помочь не только восстановить доступ к нужному сайту, но и сохранит вашу приватность и безопасность. Если ваш компьютер не подключен к интернету, то единственный способ узнать чем вы занимаетесь — заглянуть вам «через плечо». Однако как только вы подключаетесь к сети, доступ к вашим данным, в той или иной степени, получает довольно широкий круг лиц — от провайдеров до публичных онлайн-точек, которые могут отслеживать весь трафик, до сайтов, которые собирают информацию о вашем «поведении», чтобы сформировать рекламу.