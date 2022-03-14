Как зайти на заблокированный сайт, если он теперь недоступен в России: три способа

Власти страны могут ограничивать доступ к сайтам по всевозможным причинам — нарушение авторских прав, санкции или любая другая причина, объявленная Росконадзором или страной, которая уже со своей стороны может ограничить возможность к просмотру. Но даже к заблокированным сайтам можно получить доступ.
Самый простой способ продолжать смотреть любимый сайт — через зеркало-копию сайта, которую создают специально на незаблокированном адресе. Однако, зеркала тоже рано или поздно попадают под блокировку. Поэтому удобнее всего пользоваться сервисом, который является посредником. В этом случае есть так называемый прокси-сервер. Обычно этот сервер находится в других странах, где нужный вам сайт доступен всем желающим. То есть, с помощью прокси вы подключаетесь к интернету не из своей страны, а из-за границы. К прокси-серверам можно подключится с помощью специальных приложений на телефоне или компьютере.
Прокси-сервер применяется для всех программных обеспечений, за исключением Windows 7, если настройки заданы только для Internet Explorer. С остальными браузерами таких проблем возникать не должно.
Самый простой способ установить его — использовать тип CGI, который подойдет для всех обычных пользователей. В отличие от других, более сложных типов, здесь не нужно ничего устанавливать. Необходимо лишь зайти на специальный сайт (например, GetProxy), ввести нужный URL и прокси откроет эту страницу в браузере.
Также вы можете скачать программу прокси-сервера прямо на компьютер, чтобы каждый раз не открывать отдельную нужную вкладку сайта. В интернете есть множество ресурсов, с которых можно установить эту программу. Дальше необходимо следовать инструкции:
Для того чтобы отключить прокси, можно просто отключить функцию «использовать прокси-сервер».
Похожим способом обходит блокировку сайта VPN-сервисы. Но в отличие от прокси они еще и защищают данные и сохраняют анонимность в интернете. Эта технология также позволяет защищать данные от тех, кто пытается узнать чем вы занимаетесь в сети. VPN-сервис может помочь не только восстановить доступ к нужному сайту, но и сохранит вашу приватность и безопасность. Если ваш компьютер не подключен к интернету, то единственный способ узнать чем вы занимаетесь — заглянуть вам «через плечо». Однако как только вы подключаетесь к сети, доступ к вашим данным, в той или иной степени, получает довольно широкий круг лиц — от провайдеров до публичных онлайн-точек, которые могут отслеживать весь трафик, до сайтов, которые собирают информацию о вашем «поведении», чтобы сформировать рекламу.
VPN поможет скрыть ваши данные от тех, с кем вы не хотите ими делиться. Простыми словами, сервис подключает ваш компьютер или телефон через зашифрованный виртуальный тоннель к удаленному серверу, через который вы и выходите в интернет. Находиться этот сервер может где угодно. При этом ваш провайдер может знать, что вы используете VPN, но не то, с какой целью.
Использовать сервис в России не запрещено, но при этом формально существует закон, который позволяет блокировать те VPN-сервисы, которые помогают открыть доступ к запрещенным сайтам в стране. Однако, за все время такой закон пока что не применялся на практике. В любом случае, можно сказать что никаких санкций для обычных пользователей на сегодняшний момент не существует.
У этого способа получения доступа к нужным сайтам есть и минусы — например, это может сказаться на скорости вашего соединения. Кроме того, за действительно безопасный VPN нужно платить, в среднем это 7-8 долларов в месяц для обычных пользователей. Бесплатные сервисы печально известны тем, что могут сливать данные своих интернет-пользователей, в том числе их логины и пароли.
Установить VPN достаточно просто — вам необходимо скачать программу на компьютер или мобильное устройство. Здесь не нужно каких-то особых знаний — после скачивания вам необходимо будет выбрать любой IP-адрес из предложенного списка и нажать кнопку «включить» или «активировать».
Еще один способ обхода блокировок — браузер-TOR. Это бесплатная открытая и некоммерческая программа, которая предоставляет пользователям анонимный доступ в интернет. Основная идея этого проекта — продвигать права человека, обеспечивая свободный и безопасный доступ к сети. Для обычных пользователей — это способ защитить свои данные и обойти блокировки сайтов. TOR существует благодаря компьютерам огромной сети волонтеров, которые разбросаны по всему миру. Само название TOR расшифровывается как The Onion Router — «луковый маршрутизатор», который отсылает к его принципам работы. Такой браузер зашифровывает ваш трафик трижды, как-бы создавая три слоя «луковицы».
Кто бы не следил за вашим трафиком — они могут узнать, что вы пользуетесь браузером TOR, но не могут узнать с какой именно целью. Каждый раз вы попадаете в интернет через случайный компьютер волонтера, а сам браузер по умолчанию не хранит историю ваших действий. Поэтому никто не сможет узнать информацию о вас, разве что вы сами ее выдадите. И все же, у такого способа обхода блокировок есть недостаток — вы можете привлечь внимание властей, так как в этом браузере зачастую сидят преступники и мошенники. Поэтому для правоохранительных органов TOR является крайне подозрительным.
Браузер устанавливается в отдельной папке «Tor Browser» на рабочем столе. В ней же лежит ярлык, который для удобства можно переместить в другое место компьютера.
Установить TOR-браузер на телефон намного проще — необходимо просто скачать приложение в App Store или PlayMarket. Ориентироваться достаточно на отзывы — обычно плохой рейтинг именно у тех браузеров, где скорость интернета значительно ниже.
В трех случаях скорость интернета может значительно упасть, так как данные шифруются и проходят гораздо медленнее. Если вы хотите не только получить доступ к заблокированному сайту, но и защитить свое устройство, то подойдет VPN. В остальных случаях можно пользоваться и прокси-сервером, и TORом. Существуют также и другие способы обхода блокировок, но изложенные выше способы являются наиболее доступными для обычных пользователей на сегодняшний день.