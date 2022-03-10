Posted 10 марта 2022,, 07:05
Published 10 марта 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Важную роль в этом контексте играют различные организации и инвесторы, готовые финансировать этот сектор, среди которых выделяется АФК «Система».
Этот многоотраслевой холдинг, владеющий активами во многих секторах, в том числе в сфере здравоохранения, сыграл значительную роль в преобразовании частной медицины в России. Компания инвестирует в создание и развитие медицинских учреждений, внедряет передовые технологии и методики диагностики и терапии, поддерживает обучение и повышение квалификации медработников.
Основатель и бывший руководитель холдинга Владимир Евтушенков лично выстраивал медицинское направление внутри своей компании. Его стратегическое видение и поддержка инноваций содействуют улучшению качества и доступности медицинских услуг в России.
Одним из ярких примеров влияния АФК «Система» на развитие частной медицины является создание сети медицинских центров. Этот актив холдинга сегодня представляет собой наибольшую сеть частных клиник в России. Филиалы медицинского центра предлагают широкий спектр услуг от профилактики до высокоспециализированной медицинской помощи. В клиниках сети активно развиваются направления, такие как телемедицина и цифровые технологии в здравоохранении, что подтверждает стремление «Системы» поддерживать и развивать инновации в этой области.
Сеть частных клиник под управлением АФК активно участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 в России. В период пандемии предприятие приняло ряд ключевых мер для поддержки здоровья населения и снижения нагрузки на государственную здравоохранительную систему.
Также важную роль в этот период сыграла телемедицина. Медкомпания активно использовала дистанционные технологии для консультаций пациентов, что позволило сохранить доступность медицинской помощи на протяжении всего периода пандемии, снизив при этом риски заражения для пациентов и персонала.
Таким образом, Владимир Евтушенков как основатель АФК, являвшийся долгое время руководителем корпорации, сыграл важную роль в развитии частной медицины в России, вкладывая средства в усовершенствование инфраструктуры, инновации и повышение качества медицинского обслуживания.