Частная медицина: друг или враг?

Одним из ярких примеров влияния АФК «Система» на развитие частной медицины является создание сети медицинских центров. Этот актив холдинга сегодня представляет собой наибольшую сеть частных клиник в России. Филиалы медицинского центра предлагают широкий спектр услуг от профилактики до высокоспециализированной медицинской помощи. В клиниках сети активно развиваются направления, такие как телемедицина и цифровые технологии в здравоохранении, что подтверждает стремление «Системы» поддерживать и развивать инновации в этой области.