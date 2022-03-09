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Posted 9 марта 2022,, 19:44

Published 9 марта 2022,, 19:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Депутат Госдумы предлагает отказаться от рейтинговых агентств

Депутат Госдумы предлагает отказаться от рейтинговых агентств

9 марта 2022, 19:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Госдумы Михаил Делягин предлагает запретить рейтинговым агентствам работать в России. Предложение было озвучено после того, как на Западе заморозили российские международные резервы.

Теперь, когда Запад отказывается принимать российские деньги, и Россия отрезана от мировых потоков капитала, страна оказалась перед лицом внешнего дефолта. Поэтому, как рассказал Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru, смысла в работе рейтинговых агентств на территории России больше нет.

Так парламентарий прокомментировал сообщения об очередном пересмотре мировыми рейтинговыми агентствами Fitch, Moody’s, Standard& Poor’s рейтинга РФ. На днях рейтинг России был понижен до преддефолтного состояния.

«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю», — отметил Делягин.

По мнению депутата, этот дефолт был организован Западом. Мировые агентства до сих пор работают в России только потому, что РФ не отвечает на недружественные действия, и это, по мнению Делягина, «является предательством».

5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».

#Политика#Новости#Марина Колодкина
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