Депутат Госдумы предлагает отказаться от рейтинговых агентств

Posted 9 марта 2022,, 19:44
Published 9 марта 2022,, 19:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Теперь, когда Запад отказывается принимать российские деньги, и Россия отрезана от мировых потоков капитала, страна оказалась перед лицом внешнего дефолта. Поэтому, как рассказал Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru, смысла в работе рейтинговых агентств на территории России больше нет.
Так парламентарий прокомментировал сообщения об очередном пересмотре мировыми рейтинговыми агентствами Fitch, Moody’s, Standard& Poor’s рейтинга РФ. На днях рейтинг России был понижен до преддефолтного состояния.
«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю», — отметил Делягин.
По мнению депутата, этот дефолт был организован Западом. Мировые агентства до сих пор работают в России только потому, что РФ не отвечает на недружественные действия, и это, по мнению Делягина, «является предательством».
5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».