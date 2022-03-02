Эксперт рассказал, от чего зависит стоимость природного газа в ЕС

По словам Пикина, на колебания цены зависит также активность поставщиков газа, так как последние обоснованно опасаются ожидаемого в апреле абсолютного минимума запасов газа в Европе и возможный отказ стран ЕС от российского газа. И это, по словам эксперта, стимулирует рынок. Он также пояснил, что в отличие от ситуации в декабре прошлого года, когда был риск возникновения просто дефицита газа, то сейчас есть большая вероятность снижения газа в Европе вплоть до полного его отсутствия. При этих условиях и в случае отказа стран Европы от газа РФ на следующий отопительный сезон стоимость СПГ перевалит через 3 тыс. долларов за 1000 м куб. Пикин также отметил, что цена на газ зависит и от притоков газа между азиатскими и европейскими государствами.