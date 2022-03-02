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Posted 2 марта 2022,, 16:26

Published 2 марта 2022,, 16:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт рассказал, от чего зависит стоимость природного газа в ЕС

2 марта 2022, 16:26
Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил, что стоимость природного газа в странах Европейского Союза напрямую зависит от ожидаемой в апреле этого года нехватки запасов энергоносителя в Европе и рекомендаций по отказу от поставок российского газа.

Он заявил, что на сегодняшний день стоимость 1000 м куб. сжиженного природного газа (СПГ) в очередной раз приблизилась к рекордному значению — 2,2 тыс. долларов США, пишет NEWS.ru.

По словам Пикина, на колебания цены зависит также активность поставщиков газа, так как последние обоснованно опасаются ожидаемого в апреле абсолютного минимума запасов газа в Европе и возможный отказ стран ЕС от российского газа. И это, по словам эксперта, стимулирует рынок. Он также пояснил, что в отличие от ситуации в декабре прошлого года, когда был риск возникновения просто дефицита газа, то сейчас есть большая вероятность снижения газа в Европе вплоть до полного его отсутствия. При этих условиях и в случае отказа стран Европы от газа РФ на следующий отопительный сезон стоимость СПГ перевалит через 3 тыс. долларов за 1000 м куб. Пикин также отметил, что цена на газ зависит и от притоков газа между азиатскими и европейскими государствами.

#Экономика#Новости#Марина Колодкина
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