Эксперт рассказал, от чего зависит стоимость природного газа в ЕС

Posted 2 марта 2022,, 16:26
Published 2 марта 2022,, 16:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он заявил, что на сегодняшний день стоимость 1000 м куб. сжиженного природного газа (СПГ) в очередной раз приблизилась к рекордному значению — 2,2 тыс. долларов США, пишет NEWS.ru.
По словам Пикина, на колебания цены зависит также активность поставщиков газа, так как последние обоснованно опасаются ожидаемого в апреле абсолютного минимума запасов газа в Европе и возможный отказ стран ЕС от российского газа. И это, по словам эксперта, стимулирует рынок. Он также пояснил, что в отличие от ситуации в декабре прошлого года, когда был риск возникновения просто дефицита газа, то сейчас есть большая вероятность снижения газа в Европе вплоть до полного его отсутствия. При этих условиях и в случае отказа стран Европы от газа РФ на следующий отопительный сезон стоимость СПГ перевалит через 3 тыс. долларов за 1000 м куб. Пикин также отметил, что цена на газ зависит и от притоков газа между азиатскими и европейскими государствами.