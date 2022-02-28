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Нечаев рассказал о возможном росте инфляции до 20%

28 февраля 19:23
Экс-министр финансов России Андрей Нечаев сообщил, что Центральный банк РФ уже в ближайшее время может повысить ключевую ставку до 20 процентов. По его словам, это означает, что россиянам придется на какое-то время забыть о кредитах и ипотеке.

В последний день февраля курс российского рубля еще больше снизился по отношению к евро (от 127 рублей) и доллару (от 113,5 рублей). Однако эксперты полагают, что это продлится недолго, благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами, пишет NEWS.ru. Впрочем, эксперты полагают, что сейчас не стоит особо паниковать из-за падения рубля, однако в течение ближайших десятилетий ситуация может значительно ухудшиться.

По мнению Андрея Нечаева, санкции со стороны США и западных стран могут еще усилиться, что в итоге приведет нашу страну к экономическому коллапсу - при условии, если власти продолжат проводить такую внешнюю политику. Он пояснил, что инфляция напрямую зависит от курса валют и в итоге может достичь показателя выше 20 прогнозируемых процентов. Кроме того, по словам эксперта, не стоит рассчитывать на помощь Китая, так как эта страна прежде всего защищает свои интересы, и максимум, чего от него можно ожидать - это приобретения российской продукции по сниженным ценам, если вдруг Российской Федерации перекроют доступ к европейскому сырьевому рынку. Нечаев также подчеркнул, что Китай на сегодняшний день не приобретает нефть у России, поскольку ждет развития событий на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и низкой стоимости сырья.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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