Нечаев рассказал о возможном росте инфляции до 20%

По мнению Андрея Нечаева, санкции со стороны США и западных стран могут еще усилиться, что в итоге приведет нашу страну к экономическому коллапсу - при условии, если власти продолжат проводить такую внешнюю политику. Он пояснил, что инфляция напрямую зависит от курса валют и в итоге может достичь показателя выше 20 прогнозируемых процентов. Кроме того, по словам эксперта, не стоит рассчитывать на помощь Китая, так как эта страна прежде всего защищает свои интересы, и максимум, чего от него можно ожидать - это приобретения российской продукции по сниженным ценам, если вдруг Российской Федерации перекроют доступ к европейскому сырьевому рынку. Нечаев также подчеркнул, что Китай на сегодняшний день не приобретает нефть у России, поскольку ждет развития событий на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и низкой стоимости сырья.