В аэропорту Уфы оштрафовали лабораторию за подделку тестов на COVID-19

Posted 25 февраля 2022,, 07:38
Published 25 февраля 2022,, 07:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Уфа», проводившая лабораторные тестирования на коронавирус компания «Полимед» была оштрафована за то, что выдавала отрицательные результаты теста даже при наличии инфекции. Роспотребнадзор приостановил ее работу на территории авиаузла.
Проверка была инициирована после того, как сотрудники Роспотребнадзора сделали положительные анализ на инфекцию у одной из пациенток. Та была удивлена таким диагнозом, поскольку ранее в лаборатории «Полимеда» ей сделали отрицательный тест на COVID-19.