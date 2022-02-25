В аэропорту Уфы оштрафовали лабораторию за подделку тестов на COVID-19

Проверка была инициирована после того, как сотрудники Роспотребнадзора сделали положительные анализ на инфекцию у одной из пациенток. Та была удивлена таким диагнозом, поскольку ранее в лаборатории «Полимеда» ей сделали отрицательный тест на COVID-19.