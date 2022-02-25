Эксперты: ПЦР-тест может оказаться отрицательным даже при явных признаках омикрона

Иногда ПЦР-тест может быть отрицательным даже в тех случаях, когда налицо все симптомы заражения омикроном. Эксперты рассказали об особенностях выявления нового штамма коронавируса и способах его лечения.

Инфекционист Евгений Тимаков обращает внимание на то, что, если у пациента наблюдаются все признаки заболевания, а ПЦР-тест отрицательный, причиной может быть неправильно взятый мазок, сообщает newizv.ru. Омикрон-штамм крайне быстро исчезает из носоглотки, после чего его невозможно определить путем ПЦР-исследования. В таких случаях носитель вируса, даже при отрицательном тесте, является заразным. Риск инфицирования штаммом омикрон наиболее высок во время инкубационного периода, который длится порядка трех дней. Ведущий консультант по интенсивной терапии индийской больницы и медицинского исследовательского центра PD Hinduja Бхареши Дедхия подчеркнула, что определенные варианты омикрона невозможно выявить путем ПЦР-диагностики из-за недостаточно интенсивной вирусной нагрузки. Вирусологи напоминают, что перед сдачей ПЦР-теста стоит воздержаться от употребления пищи и питья, использования спреев для горла и носа, курения за несколько часов. Кроме того, не рекомендуется употреблять алкоголь за два дня до проведения исследования. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что сейчас омикрон приобретает признаки сезонной простуды и гриппа. По словам Пшеничной, этот штамм имеет непродолжительный инкубационный период, такие же пути передачи и клинические симптомы. За последнее время ситуация с заболеваемостью омикроном стабилизировалась — показатели отложенной госпитализации не увеличились, также не растет и смертность. Эксперты напоминают, что симптоматика бактериальных и вирусных заболеваний имеет много общего — повышенная температура, заложенный нос, больное горло, слабость. Но антибактериальные препараты не могут справиться с вирусом, поэтому необходимо в первую очередь выяснить причину заболевания. Все противовирусные препараты, которые сегодня можно встретить в аптеках, условно разделяются на две категории: средства, которые борются непосредственно с вирусом, и препараты, активирующие или имитирующие иммунную защиту организма. Исследование нового штамма на клеточном уровне показало, что омикрон уязвим перед восемью самыми важными противовирусными препаратами и препаратами — кандидатами для лечения COVID-19. Такие сведения привел Cell Research, ссылаясь на результаты исследований ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете. В числе таких препаратов вирусологи выделяют: молнупиравир (в РФ зарегистрирован как «Эсперавир»), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир (или «Арепливир»), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент «Паксловида»), нафамостат, камостат и апротинин. Распространенный в России «Арепливир» в рамках многочисленных клинических исследований показал себя как высокоэффективное средство для лечения коронавирусной инфекции. Фавипиравир отличается прямым противовирусным действием, он препятствует размножению РНК-содержащих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, занесен в реестр препаратов, официально рекомендованных Министерством здравоохранения РФ для этиотропного лечения коронавируса. Инфекционисты напоминают россиянам, что при возникновении первых признаков простудного заболевания не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к специалистам.