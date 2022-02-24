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Закрытое небо России и уничтожение военной инфраструктуры Украины: Главное на 11 утра

24 февраля 06:29
Фото: Gettyimages.ru
Владимир Путин объявил начало спецоперации для на территории Донбасса из-за обращения ДНР и ЛНР. На территории всей Украины объявлено военное положение, России закрыла воздушное пространство у западных границ с Украиной и Республикой Беларусь. Доллар и Евро перешагнули рубеж в 100 рублей.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе после обращения самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

В Украине было введено военное положение и закрыто воздушное пространство. Небо для гражданских судов было закрыто и в России из-за с угрозой безопасности, в связи с чем деятельность 12 аэропортов на юге России была приостановлена до 2 марта.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он заявил, что президент России «выбрал путь кровопролития и разрушений» и пообещал решительный ответ Великобритании и союзников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нападение на Украину Россией является «вопиющим нарушением международного права». Также Шольц выразил солидарность с Украиной и ее жителями, по его словам, военная акция России должна быть немедленно остановлена.

МЧС Украины сообщило о потере контроля над селами Меловое и Городище.

Министерство обороны России выпустило официальное заявление, согласно которому:

— Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают;

— Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены;

— Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя;

— Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.

Московская биржа остановила торги на фоне обвала котировок, а курс доллара к рублю на форексе составил почти 90 рублей, а евро — 101 рубль.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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