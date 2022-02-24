Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе после обращения самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.
В Украине было введено военное положение и закрыто воздушное пространство. Небо для гражданских судов было закрыто и в России из-за с угрозой безопасности, в связи с чем деятельность 12 аэропортов на юге России была приостановлена до 2 марта.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он заявил, что президент России «выбрал путь кровопролития и разрушений» и пообещал решительный ответ Великобритании и союзников.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нападение на Украину Россией является «вопиющим нарушением международного права». Также Шольц выразил солидарность с Украиной и ее жителями, по его словам, военная акция России должна быть немедленно остановлена.
МЧС Украины сообщило о потере контроля над селами Меловое и Городище.
Министерство обороны России выпустило официальное заявление, согласно которому:
— Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают;
— Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены;
— Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя;
— Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Московская биржа остановила торги на фоне обвала котировок, а курс доллара к рублю на форексе составил почти 90 рублей, а евро — 101 рубль.