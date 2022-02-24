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Власти Уфы в рамках генплана хотят пустить трамваи до аэропорта за 30 млрд рублей

24 февраля 03:26
Фото: 1MI
О планах чиновников по развитию трамвайного движения рассказал начальник транспортного управления Уфы Олег Хмарин изданию UFA1.RU 23 февраля.

Издание опубликовало часть интервью с транспортным чиновником, в котором он поделился планами властей на будущее трамвая. Имеющийся план вполне можно назвать грандиозным, он предусматривает создание трамвайных линий и улице Зорге и на улице Российской, которые продлятся аж да аэропорта. Но аэропорт и Затон для трамвая это отдаленная перспектива.

Разумеется на столь масштабный проект городу понадобятся не менее масштабные финансовые вливания, по словам Хмарина сегодня власти рассчитывают на сумму от 20 до 30 миллиардов рублей. Разумеется у города таких средств нет, поэтому понадобится привлечение средств из федерального бюджета, также актуален вопрос и привлечения к проекту инвестора. Заметим, что по словам Хмарина у Уфы имеются шансы получить необходимое финансирование от федерального центра.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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