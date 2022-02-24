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В Уфе начнет курсировать автобус № 17с «Микрорайон Белореченский — ТК „Центральный“»

24 февраля 11:53
Фото: 1MI
За день маршрут будет осуществлять 72 рейса с 7:10 до 21:35 часов, сообщили в пресс-службе ГУП «Башавтотранс» 24 февраля.

В Уфе завтра, 25 февраля пассажирские перевозки начнет осуществлять автобусный маршрут № 17с. Перевозить жителей Уфы он будет от микрорайона Белореченский до Центрального рынка и обратно.

Фото: ГУП "Башавтотранс"

Известен и график движения данного маршрута — первый рейс будет выезжать в 7:10, завершаться движение маршрута будет в 21:35. В час-пик «Башавтотранс» обещает рейсы данного маршрута один раз в 20 минут. Во все остальное время автобус будет ездить один раз в 30 минут. Также в ведомстве заявили, что информация по указанному маршруту будет указана на «умных остановках», а также в приложении «Умный транспорт».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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