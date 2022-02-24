В Уфе начнет курсировать автобус № 17с «Микрорайон Белореченский — ТК „Центральный“»

Известен и график движения данного маршрута — первый рейс будет выезжать в 7:10, завершаться движение маршрута будет в 21:35. В час-пик «Башавтотранс» обещает рейсы данного маршрута один раз в 20 минут. Во все остальное время автобус будет ездить один раз в 30 минут. Также в ведомстве заявили, что информация по указанному маршруту будет указана на «умных остановках», а также в приложении «Умный транспорт».