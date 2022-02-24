В России закрыто воздушное пространство у границ с Украиной и Республикой Беларусь

Стало известно о закрытии воздушного пространства России у западных границ с Украиной и Республикой Беларусь на всех высотах.
Как сообщает издание «РИА новости» со ссылкой на уведомление авиавластей России, воздушное пространство для гражданский рейсов закрыто в связи с угрозой безопасности из-за применения вооружения и военной техники.
Так, в связи с установлением временного режима использования воздушного пространства, до 2 марта приостановлена работа аэропортов в таких городах как Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь. Кроме того, пассажирам ближайших рейсов, а также встречающих не приезжать в аэропорты.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса из-за обращения ДНР И ЛНР и призвал военнослужащих Украины сложить оружие и вернуться к своим семьям. Цель спецоперации, по словам главы государства, заключается в защите людей.