mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России закрыто воздушное пространство у границ с Украиной и Республикой Беларусь

24 февраля 05:25
Фото: 1MI
Воздушное пространство по западным границам Украины и Белоруссии закрыто для гражданских судов в связи с угрозой безопасности, сообщает издание «РИА новости».

Стало известно о закрытии воздушного пространства России у западных границ с Украиной и Республикой Беларусь на всех высотах.

Как сообщает издание «РИА новости» со ссылкой на уведомление авиавластей России, воздушное пространство для гражданский рейсов закрыто в связи с угрозой безопасности из-за применения вооружения и военной техники.

Так, в связи с установлением временного режима использования воздушного пространства, до 2 марта приостановлена работа аэропортов в таких городах как Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь. Кроме того, пассажирам ближайших рейсов, а также встречающих не приезжать в аэропорты.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса из-за обращения ДНР И ЛНР и призвал военнослужащих Украины сложить оружие и вернуться к своим семьям. Цель спецоперации, по словам главы государства, заключается в защите людей.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48