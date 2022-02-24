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В МЧС Башкирии объяснили как будут оповещать население в случае реальной опасности

24 февраля 07:22
Фото: kg-rostov.ru
Сегодня по Башкирии прозвучали ранее запланированные проверки сирен, как они будут звучать в случае настоящей опасности рассказали в МЧС Башкирии еще 21 февраля.

В Кировском районе Уфы и по всем районам Башкирии сегодня, 24 февраля в 10:30 звучали сирены, как и было известно ранее это была тренировочная проверка систем оповещения, нацеленная на проверку ее работоспособности. Однако о том, что жители республики услышать сирены с 21 по 25 февраля в ведомстве сообщали еще 21 февраля. Тогда же сообщалось, что тренировка будет проводиться и проверка с перехватом каналов теле и радиовещания.

Уточняется, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет сигналами длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

Звук сирен, который длится 5 секунд надо воспринимать как тренировочный, сообщают в Госкомитете Башкирии по Чрезвычайным ситуациям.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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