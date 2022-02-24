В Кировском районе Уфы и по всем районам Башкирии сегодня, 24 февраля в 10:30 звучали сирены, как и было известно ранее это была тренировочная проверка систем оповещения, нацеленная на проверку ее работоспособности. Однако о том, что жители республики услышать сирены с 21 по 25 февраля в ведомстве сообщали еще 21 февраля. Тогда же сообщалось, что тренировка будет проводиться и проверка с перехватом каналов теле и радиовещания.