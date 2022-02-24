В гимназии в Башкирии детей кормили котлетами с плесенью

Ранее мы писали о том, что в уфимской школе №69 родители пожаловались на тараканов в еде. По их словам, детей постоянно кормили блюдами ненадлежащего качества, а шеф-повар никак не реагировал на замечания со стороны детей и взрослых. После опубликованного материала MKset в школе была проведена внеплановая проверка надзорными ведомствами, после которой шеф-повар был отстранен от работы.