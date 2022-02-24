В гимназии в Башкирии детей кормили котлетами с плесенью

В Стерлитамаке родители школьников из гимназии №2 сообщили, что их детей кормят в столовой замороженными полуфабрикатами, которые еще и покрыты плесенью. По их словам, цены на обеды выросли, а качество заметно упало после того, как школа сменила поставщика.
Родители также рассказали, что макароны похожи на сгусток каши, а еда постоянно пересоленная или недосоленная. При этом с начала года цена выросла с 64 до 67,12 рублей.
Между тем в мэрии города отмечают, что никакой проблемы нет - ученики реже питаются в школе, так как многие переведены на дистанционное обучение. По словам ведомства, качество поступающей продукции проверяется бракеражной комиссией, которая состоит не менее чем из трех человек.
Ранее мы писали о том, что в уфимской школе №69 родители пожаловались на тараканов в еде. По их словам, детей постоянно кормили блюдами ненадлежащего качества, а шеф-повар никак не реагировал на замечания со стороны детей и взрослых. После опубликованного материала MKset в школе была проведена внеплановая проверка надзорными ведомствами, после которой шеф-повар был отстранен от работы.