В Башкирии усугубляется потепление, на термометре +3 градуса, ожидается мокрый снег

Сегодня, 24 февраля синоптики Башгидрометцентра прогнозируют потепление до +3 градусов, которое методично наступает на Башкирию вот уже несколько дней, несмотря на то, что на календаре февраль. Минимальная дневная температура составит -2 градуса. Ночью разумеется похолодает, но не так существенно, колебаться ночная температура будет в пределах от -1 до -6 градусов.