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В Башкирии усугубляется потепление, на термометре +3 градуса, ожидается мокрый снег

24 февраля 03:49
Фото: 1MI
С каждым днем температура воздуха в республике становится все теплее, но снег продолжит идти и сегодня, 24 февраля.

Сегодня, 24 февраля синоптики Башгидрометцентра прогнозируют потепление до +3 градусов, которое методично наступает на Башкирию вот уже несколько дней, несмотря на то, что на календаре февраль. Минимальная дневная температура составит -2 градуса. Ночью разумеется похолодает, но не так существенно, колебаться ночная температура будет в пределах от -1 до -6 градусов.

Ветер прогнозируется умеренный, южный, но уже ночью ожидаются и порывы ветра. Что касается осадков, и ночью и днем по Башкирии ожидается мокрый снег, правда днем он будет лишь небольшим.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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