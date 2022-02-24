В Башкирии усугубляется потепление, на термометре +3 градуса, ожидается мокрый снег

Сегодня, 24 февраля синоптики Башгидрометцентра прогнозируют потепление до +3 градусов, которое методично наступает на Башкирию вот уже несколько дней, несмотря на то, что на календаре февраль. Минимальная дневная температура составит -2 градуса. Ночью разумеется похолодает, но не так существенно, колебаться ночная температура будет в пределах от -1 до -6 градусов.
Ветер прогнозируется умеренный, южный, но уже ночью ожидаются и порывы ветра. Что касается осадков, и ночью и днем по Башкирии ожидается мокрый снег, правда днем он будет лишь небольшим.