В Башкирии под суд отдали экс-руководителей стройфирм, по вине которых погибли двое

Помимо трех вышеуказанных уголовных дел трагедия в Бирске, которая унесла жизни совсем молодых мужчины и подростка, следком внес в Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору представление о необходимости устранить обстоятельства, которые вышеуказанным преступлениям способствовали. Целью в ведомстве назвали усилить контроль за тем, как юрлица, то есть управляющие компании, работающие по лицензии и «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» исполняют вверенные им обязанности по договорам. Также в ведомстве сообщили и о том, что был внесен ряд предложений по предотвращению подобного рода происшествий в адрес главы Башкирии Радия Хабирова и Минстроя Башкирии.