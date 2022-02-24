В Башкирии под суд отдали экс-руководителей стройфирм, по вине которых погибли двое

Троим руководителям разных строительных фирм из Башкирии предъявлено обвинение по разным частям 283 статьи УК РФ. Причиной для возбуждения данных дел стала смерть двоих молодых людей, парня 18 лет и 14-летней девушки в квартире в городе Бирск от отравления угарным газом. Следователи выяснили, что трагедия произошла из-за строительных нарушений, а именно из-за отсутствия тяги на некоторых участках в дымоходе и в каналах вентиляции. По этой причине продукты горения природного газа от действующего газового котла скопились в той самой квартире, в которой и погибли парень и девушка.
В следкоме рассказали, что в далеких 2005–2007 годах сотрудники ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» не выполнили первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов строения, но директора указанного предприятия это не остановило и он дал указание сотруднику составить подложный акт о выполненных работах, после чего дом ввели в эксплуатацию.
После этого уже руководство УК рокового дома ООО «УЖКХ Сервис» и ООО «УК Жилфонд» с 2008 по 2020 год привлекали спецорганизации для технического обслуживания вентиляционных и дымовых каналов: ЗАО «БСРСУ ПР», индивидуальный предприниматель в лице директора ЗАО «БСРСУ ПР» и ООО «Газавтоматика», но и они никаких работ не проводили, мало того, руководители обоих «управляшек» самоустранились от контроля исполнения обязательств спецорганизациями.
Директор ООО «УК Жилфонд» признал вину в совершенном преступлении, остальные обвиняемые делать этого не стали. Несмотря на это в скором времени дело рассмотрит суд.
Помимо трех вышеуказанных уголовных дел трагедия в Бирске, которая унесла жизни совсем молодых мужчины и подростка, следком внес в Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору представление о необходимости устранить обстоятельства, которые вышеуказанным преступлениям способствовали. Целью в ведомстве назвали усилить контроль за тем, как юрлица, то есть управляющие компании, работающие по лицензии и «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» исполняют вверенные им обязанности по договорам. Также в ведомстве сообщили и о том, что был внесен ряд предложений по предотвращению подобного рода происшествий в адрес главы Башкирии Радия Хабирова и Минстроя Башкирии.