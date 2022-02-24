Управляющую компанию из Башкирии оштрафовали на 25 тысяч рублей за перелом ноги

Надзорное ведомство привлекло к административной ответственности руководителя управляющей компании «Зевс» в городе Октябрьский. Штраф на руководителя компании в размере 25 тысяч рублей наложили на ненадлежащую уборку придомовой территории, вверенной данной компании. А точнее за то, что некачественная уборка привела к травме пожилой женщины, которая из-за наледи на крыльце дома упала и получила закрытый перелом лодыжки.