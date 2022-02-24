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Управляющую компанию из Башкирии оштрафовали на 25 тысяч рублей за перелом ноги

24 февраля 06:49
Фото: 1MI
Пожилая женщина упала из-за наледи и сломала лодыжку, прокуратура усмотрела в этом вину управляющей компании, сообщили в пресс-службе ведомства 24 февраля.

Надзорное ведомство привлекло к административной ответственности руководителя управляющей компании «Зевс» в городе Октябрьский. Штраф на руководителя компании в размере 25 тысяч рублей наложили на ненадлежащую уборку придомовой территории, вверенной данной компании. А точнее за то, что некачественная уборка привела к травме пожилой женщины, которая из-за наледи на крыльце дома упала и получила закрытый перелом лодыжки.

Также управляющая компания получила от прокуратуры города Октябрьского представление, после которого нарушения компания устранила, примечательно, что должностное лицо получило и дисциплинарное наказание.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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