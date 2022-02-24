Тимур Хакимов принял участие в совещании руководителей торгово-промышленных палат

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала о реализации специальных проектов ТПП РФ. Она отметила регионы, в которых были созданы Центры поддержки семейного бизнеса, в том числе Башкортостан. В 2022 году федеральная палата ждет разработки и принятия региональных законов о поддержке семейных компаний.