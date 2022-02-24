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Тимур Хакимов принял участие в совещании руководителей торгово-промышленных палат

24 февраля 13:24
Фото: ТПП РБ
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов принял участие в совещании под председательством президента ТПП РФ Сергея Катырина.

Руководители региональных палат в режиме ВКС подвели итоги деятельности в 2021 году.

ТПП РБ вошла в число лидеров по приросту новых членов наряду с палатами Москвы, Тюменской области и Татарстана. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал ТПП РБ в числе лидеров по организации специальных мероприятий для бизнеса.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала о реализации специальных проектов ТПП РФ. Она отметила регионы, в которых были созданы Центры поддержки семейного бизнеса, в том числе Башкортостан. В 2022 году федеральная палата ждет разработки и принятия региональных законов о поддержке семейных компаний.

Вопросы законопроектной деятельности в системе ТПП РФ представил вице-президент Вадим Чубаров. В частности, он отметил значимость принятия законопроекта о полномочиях ТПП РФ определять организации по удостоверению внутренних форс-мажоров.

Среди новых направлений деятельности были обозначены задачи по привлечению к мероприятиям самозанятых граждан, развитию системы МКАС. В 2022 году Башкортостан также присоединится к пилотному проекту по внедрению инвестиционного стандарта. Эту работу совместно с региональным Минэкономразвития будет курировать ТПП РБ.

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