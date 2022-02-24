Тимур Хакимов принял участие в совещании руководителей торгово-промышленных палат

Руководители региональных палат в режиме ВКС подвели итоги деятельности в 2021 году.
ТПП РБ вошла в число лидеров по приросту новых членов наряду с палатами Москвы, Тюменской области и Татарстана. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал ТПП РБ в числе лидеров по организации специальных мероприятий для бизнеса.
Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала о реализации специальных проектов ТПП РФ. Она отметила регионы, в которых были созданы Центры поддержки семейного бизнеса, в том числе Башкортостан. В 2022 году федеральная палата ждет разработки и принятия региональных законов о поддержке семейных компаний.
Вопросы законопроектной деятельности в системе ТПП РФ представил вице-президент Вадим Чубаров. В частности, он отметил значимость принятия законопроекта о полномочиях ТПП РФ определять организации по удостоверению внутренних форс-мажоров.
Среди новых направлений деятельности были обозначены задачи по привлечению к мероприятиям самозанятых граждан, развитию системы МКАС. В 2022 году Башкортостан также присоединится к пилотному проекту по внедрению инвестиционного стандарта. Эту работу совместно с региональным Минэкономразвития будет курировать ТПП РБ.