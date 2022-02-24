Санкции против депутатов, котлеты с плесенью и разбой за шаурму

Депутаты Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров и Наталья Орлова не попали под санкции Евросоюза, а все из-за того, что народные избранники воздержались от голосования по признанию республик ДНР и ЛНР. Это означает, что санкции на них не распространяются. К слову, ограничения распространяются на 351 депутата Госдумы.
Рубль упал до исторического минимума — евро теперь под 100, а доллар под 90. Все началось с того, что президент страны Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Известно, что в связи с этим Московская биржа остановила все торги.
В Уфе 34-летний разбойник ночью нагрянул в ларек с шаурмой и вместо того, чтобы оплатить еду, показал продавцу пистолет. Предъявив свои требования продавцу, мужчина спокойно отправился на перекур, дожидаясь своего заказа. Однако продавцы быстро среагировали и нажали тревожную кнопку, после чего его задержали. Поесть шаурмы так и не удалось — на любителя вкусно и бесплатно поесть завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «разбой».
В Стерлитамаке в гимназии № 2 детям подали в столовой размороженные котлеты с плесенью, об этом сообщили родители школьников. По их словам, подобные «сюрпризы» происходят неоднократно — макароны часто бывают похожи на непонятное месиво, а еду подают то слишком соленой, то пресной. При этом мэрия никакой проблемы в этом не видит — по словам ведомства, еда, поставляемая в школу, регулярно проходит проверки.