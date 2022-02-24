Санкции против депутатов, котлеты с плесенью и разбой за шаурму

В Стерлитамаке в гимназии № 2 детям подали в столовой размороженные котлеты с плесенью, об этом сообщили родители школьников. По их словам, подобные «сюрпризы» происходят неоднократно — макароны часто бывают похожи на непонятное месиво, а еду подают то слишком соленой, то пресной. При этом мэрия никакой проблемы в этом не видит — по словам ведомства, еда, поставляемая в школу, регулярно проходит проверки.