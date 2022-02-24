Рудакова и Рябченкова назвали лидерами среди кандидатов на кресло мэра Рыбинска

По словам члена комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты г. Рыбинска Надежды Лазаревой, Алексей Рябченков уже давно работает в сфере городского хозяйства, а потому отлично в ней разбирается. Между тем самостоятельным управленцем он не был никогда. Лазарева подчеркнула, что по нынешнему состоянию города это очень заметно.