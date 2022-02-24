Рудакова и Рябченкова назвали лидерами среди кандидатов на кресло мэра Рыбинска

Число исков к местной власти уверенно растет, пишет gradnews.ru. В начале месяца серьезно травмировались женщина с ребенком, которых накрыла снежная лавина. В минувшую пятницу, 18 февраля, произошла коммунальная авария, оставившая без водоснабжения почти весь Рыбинск.
Из комментариев депутата Госдумы России Анатолия Грешневикова следует, что рост количества подобных проблем в городе напрямую связан с отсутствием централизованной власти. Следовательно, в Рыбинске нет единой стратегии, направленной на развитие и финансирование.
Анатолий Грешневиков подчеркнул, что городу нужен руководитель с наработанными связями с федеральным центром. Это позволит Рыбинску уже в ближайшее время рассчитывать на получение финансирования для наиболее проблемных отраслей, отметил депутат. Местные жители заявили, в свою очередь, что им нужен мэр, понимающий все актуальные проблемы, имеющиеся в городе, и постоянно находящийся в диалоге с людьми.
Возможными кандидатами на пост главы города сейчас называют бывшего первого заместителя мэра Дмитрия Рудакова и замруководителя администрации по городскому хозяйству Алексея Рябченкова. Первый в 2019 году оставил занимаемую должность из-за перехода в московскую компанию «МРСК Северо-Запада». Второй исполняет в настоящее время обязанности мэра города.
Рудаков известен горожанам своими социальными проектами. Чиновник смог повысить размеры зарплат бюджетников, сократить долги Рыбинска и привлечь в город солидных инвесторов. В рамках одного из проектов был реконструирован исторический центр. Реконструкция Красной площади стала лучшим проектом по благоустройству по итогам 2018 года, и его решено было включить в федеральный реестр лучших практик. По инициативе Дмитрия Рудакова на проект выделили из бюджета сумму в 10 миллионов рублей. Остальную часть средств обеспечили арендаторы и владельцы зданий.
По словам члена комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты г. Рыбинска Надежды Лазаревой, Алексей Рябченков уже давно работает в сфере городского хозяйства, а потому отлично в ней разбирается. Между тем самостоятельным управленцем он не был никогда. Лазарева подчеркнула, что по нынешнему состоянию города это очень заметно.
На текущий год запланированы выборы губернатора Ярославской области. Сейчас его обязанности временно исполняет Михаил Евраев. Если мэром станет кандидат, лояльный к новому губернатору, он сможет не отвлекаться на ведение внутренней борьбы с оппозицией и предоставить администрации Рыбинска карт-бланш для решения проблем, включая финансовые.