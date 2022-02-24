Минеева заявила о необходимости совершенствования защиты от патентных троллей

Участники дискуссии отметили, что при существующей административной процедуре обжалование регистрации патента осуществляется в Палате по патентным спорам, которая является структурным подразделением Роспатента. По мнению экспертов, это обстоятельство может привести к конфликту интересов, поскольку факт наличия возможных нарушений при регистрации патента должен устанавливать орган, который проводил эту регистрацию. При этом немало вопросов вызывает и тот факт, что судами первой и апелляционной инстанций по патентным спорам являются арбитражные суды, тогда как Суд по интеллектуальным правам занимается лишь кассационными жалобами. При этом нередко судьи арбитражных судов не обладают достаточной квалификацией для разбора сложных патентных споров, что, в свою очередь, чревато возникновением судебных ошибок, поскольку решение апелляционного суда вступает в законную силу до того, как его успеют обжаловать в кассационной инстанции. И наконец, собравшиеся отметили неудовлетворительный уровень судебной экспертизы, так как эксперт может не обладать необходимым уровнем знаний в данной области, но при этом окончательное решение будет приниматься на основе его заключения.