Минеева заявила о необходимости совершенствования защиты от патентных троллей

Поводом для этого стали поданные в Роспатент возражения Samsung по поводу аннулирования патента на изобретение «Система электронных платежей» фирмы Sqwin SA, пытающейся запретить в РФ платежный сервис Samsung Pay. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, данный случай продемонстрировал, насколько важно адаптировать российское законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности к современным реалиям и совершенствовать защиту от патентных троллей. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Отмечается, что швейцарская фирма Sqwin SA оформила патент на изобретение «Система электронных платежей», и в июле 2021 года арбитражный суд запретил компании Samsung использовать продукцию, включающую платежный сервис Samsung Рау. А сейчас Sqwin SA пытается добиться также запрета на ввоз на территорию Российской Федерации смартфонов, на которых установлена такая технология. В частности, речь идет о 61 модели устройств. К патенту Sqwin появились вопросы также у «Яндекса» и системы платежных карт «Мир».
Участники дискуссии отметили, что при существующей административной процедуре обжалование регистрации патента осуществляется в Палате по патентным спорам, которая является структурным подразделением Роспатента. По мнению экспертов, это обстоятельство может привести к конфликту интересов, поскольку факт наличия возможных нарушений при регистрации патента должен устанавливать орган, который проводил эту регистрацию. При этом немало вопросов вызывает и тот факт, что судами первой и апелляционной инстанций по патентным спорам являются арбитражные суды, тогда как Суд по интеллектуальным правам занимается лишь кассационными жалобами. При этом нередко судьи арбитражных судов не обладают достаточной квалификацией для разбора сложных патентных споров, что, в свою очередь, чревато возникновением судебных ошибок, поскольку решение апелляционного суда вступает в законную силу до того, как его успеют обжаловать в кассационной инстанции. И наконец, собравшиеся отметили неудовлетворительный уровень судебной экспертизы, так как эксперт может не обладать необходимым уровнем знаний в данной области, но при этом окончательное решение будет приниматься на основе его заключения.
Немаловажно и то, что часто споры на тему интеллектуальной собственности параллельно разбираются в Палате по патентным спорам и в арбитражном суде. Некоторые участники обсуждения выступили за то, чтобы судебное рассмотрение приостанавливалось до вынесения решения по возражению, поданному в Палату по патентным спорам. Так как если патент будет аннулирован в ходе административной процедуры, убытки понесет только жертва патентного тролля. А поворот исполнения вступившего в силу решения суда о нарушении такого патента может быть невозможен, например в силу того, что признанные контрафактными товары уже уничтожены. И наконец, участники совещания отметили, что российские суды неохотно принимают во внимание такой немаловажный аспект патентных споров, как интересы потребителей, экономики и общества в целом.