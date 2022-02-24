Из Уфы из-за закрытия воздушного пространства отменили рейсы в Ростов и Краснодар

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу уфимского аэропорта, для того чтобы уточнить, какие именно рейсы будут отменены. На онлайн-табло аэропорта Уфы отмененным значится только один рейс A4 222, как и было указано выше. Как только комментарий аэропорта будет получен, он будет опубликован на сайте.