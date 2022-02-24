Из Уфы из-за закрытия воздушного пространства отменили рейсы в Ростов и Краснодар

Сегодня, 24 февраля из аэропорта отменили рейс до Ростова-на-Дону, который должен был вылететь в 11:00. Последний рейс перед закрытием воздушного пространства на юге России вылетел из Уфы в Краснодар около 6 часов утра.
Помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Орла, Симферополя и Элисты. Сказано, что приостановлена работа данных воздушных гаваней до 2 марта.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу уфимского аэропорта, для того чтобы уточнить, какие именно рейсы будут отменены. На онлайн-табло аэропорта Уфы отмененным значится только один рейс A4 222, как и было указано выше. Как только комментарий аэропорта будет получен, он будет опубликован на сайте.
Тем временем в московском аэропорту «Внуково» на табло указано, что закрыта воздушная зона и над рядом других городов, которые не входят в 12 вышеперечисленных. Среди них Минеральные Воды, Назрань, Сочи, Волгоград.
Напомним, сегодня утром Владимир Путин объявил о начале специализированной военной операции из-за обращения ДНР и ЛНР, которые в понедельник Россия признала независимыми. По причине спецоперации над югом России и над Украиной закрыли воздушное пространство для самолетов гражданской авиации. РБК приводит сообщение представителя холдинга «Аэродинамики» о том, что зона для полетов признана небезопасной для гражданской авиации и для пассажиров.