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Из Уфы из-за закрытия воздушного пространства отменили рейсы в Ростов и Краснодар

24 февраля 06:31
Фото: 1MI
На юге России приостановлена работа 12 аэропортов до 2 марта, об этом 24 февраля сообщает Росавиация.

Сегодня, 24 февраля из аэропорта отменили рейс до Ростова-на-Дону, который должен был вылететь в 11:00. Последний рейс перед закрытием воздушного пространства на юге России вылетел из Уфы в Краснодар около 6 часов утра.

Помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Орла, Симферополя и Элисты. Сказано, что приостановлена работа данных воздушных гаваней до 2 марта.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу уфимского аэропорта, для того чтобы уточнить, какие именно рейсы будут отменены. На онлайн-табло аэропорта Уфы отмененным значится только один рейс A4 222, как и было указано выше. Как только комментарий аэропорта будет получен, он будет опубликован на сайте.

Тем временем в московском аэропорту «Внуково» на табло указано, что закрыта воздушная зона и над рядом других городов, которые не входят в 12 вышеперечисленных. Среди них Минеральные Воды, Назрань, Сочи, Волгоград.

Напомним, сегодня утром Владимир Путин объявил о начале специализированной военной операции из-за обращения ДНР и ЛНР, которые в понедельник Россия признала независимыми. По причине спецоперации над югом России и над Украиной закрыли воздушное пространство для самолетов гражданской авиации. РБК приводит сообщение представителя холдинга «Аэродинамики» о том, что зона для полетов признана небезопасной для гражданской авиации и для пассажиров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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