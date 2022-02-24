Глава Татарстана Минниханов призвал поддержать решение Путина о военной спецоперации

После объявленной сегодня ранним утром Владимиром Путиным военной спецоперации на территории Донбасса о его решении высказался глава татарстана рустам Минниханов. Глава татарстана призвал «проявить единство и поддержать решение». Также Минниханов заявил, что в «этот непростой период» граждане «должны обеспечить слаженную работу всех систем и учреждений республики».
Также выразил Минниханов и уверенность в том, что «вместе мы справимся с вызовами, которые есть перед нашей страной».
Тем временем Mkset поспешил обратиться в пресс-службу главы Башкирии Радия Хабирова, для того чтобы узнать его мнение о решении президента Путина. Как только ответ будет получен он будет немедленно опубликован.