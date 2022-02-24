ФК «Уфа» арендовал защитника шотландского «Селтика»

Выйдет ли Болинголи на поле уже в ближайшем матче, узнаем совсем скоро. Ранее воспитанник «Брюгге» в составе команды становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка. В 2017 году Боли арендовал бельгийский «Сент-Трюйден», позже он подписал контракт с венским «Рапидом». В 2019 году бельгиец подписал контракт на 4 года с «Селтиком». В его составе Боли стал чемпионом Шотландии, обладателем Кубка Шотландии и Кубка лиги. Прошлый сезон футболист провел в аренде. Он играл в составе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В текущем сезоне чемпионата Шотландии футболист сыграл в двух матчах.