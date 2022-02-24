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ФК «Уфа» арендовал защитника шотландского «Селтика»

24 февраля 06:23
Фото: https://www.vseprosport.ru/
26-летний Боли Болинголи-Мбомбо приходится двоюродным братом Лукаку и Ромелу.

На официальном сайте ФК «Уфа» сообщается о переходе защитника «Селтика». Бельгиец усилит состав уфимской команды на правах аренды. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, команда Алексея Стукалова по итогам 18 игр набрала 16 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице.

Последний поединок «Уфы»в рамках РПЛ прошел 12 декабря. Команда встречалась с московским «Локомотивом» и уступила со счетом 2:0.

Следующий матч турнира состоится 27 февраля. Соперником уфимской команды станет ФК «Ахмат», который занимает 7-е место в таблице и имеет в своем активе 27 очков. Как сообщают эксперты сайта Всепроспорт, в предстоящей игре фаворитом является коллектив Андрея Талалаева.

Выйдет ли Болинголи на поле уже в ближайшем матче, узнаем совсем скоро. Ранее воспитанник «Брюгге» в составе команды становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка. В 2017 году Боли арендовал бельгийский «Сент-Трюйден», позже он подписал контракт с венским «Рапидом». В 2019 году бельгиец подписал контракт на 4 года с «Селтиком». В его составе Боли стал чемпионом Шотландии, обладателем Кубка Шотландии и Кубка лиги. Прошлый сезон футболист провел в аренде. Он играл в составе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В текущем сезоне чемпионата Шотландии футболист сыграл в двух матчах.

На сегодняшний день рыночная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

#Новости#Спорт#Футбол#Андрей Королев
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