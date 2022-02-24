Финансовый аналитик объяснил ситуацию с ростом цен на нефть

Эксперт отметил, что имеются факторы, благодаря которым цена на нефть показывала уверенный рост весь 2021 год и в начале 2022 года. Это в первую очередь — нарастающий дефицит предложения, поскольку потребление увеличивается в глобальном масштабе, сообщает издание RT.
Как отметил специалист, постепенно отменяются карантинные ограничения из-за пандемии, и люди начинают больше передвигаться. Зимний период заканчивается и начинается автомобильный сезон в разных странах, в том числе в Европе и в США.
Эксперт напомнил и о росте геополитической напряженности вокруг России, что также добавляет нервозности рынкам и влияет на рост цен.
«Поскольку непонятно, какие будут санкции против России, будут ли какие-то запреты в вопросе покупки российских нефти и газа. На этой нервозности все предпочитают запастись фьючерсами, поэтому они дорожают», — подчеркнул эксперт.
В заключение Игорь Юшков отметил, что пока не будет определенности в вопросах санкций и ответа России на них, цена на нефть может остаться на уровне свыше 100 долларов за баррель.