Эксперты прогнозируют включение киберспорта в список дисциплин Олимпиады

В современном мире киберспорт — это целая индустрия. Здесь также есть профессиональные команды, возможность заработать большие деньги, спонсорство. Соревнования по киберспорту включены в линии букмекеров. Беттеры даже разработали стратегии ставок на турниры и мейджоры, отдельные игры. К примеру, на сайте Bookmaker Ratings рассказывается, как успешно ставить на ФИФА.