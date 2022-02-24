Эксперты прогнозируют включение киберспорта в список дисциплин Олимпиады

На сегодняшний день киберспорт является неотъемлемой частью современного общества. И хоть он не является видом спорта в традиционном смысле, однако эксперты уверены, что вскоре дисциплина будет включена в программу соревнований Олимпийских игр.
В современном мире киберспорт — это целая индустрия. Здесь также есть профессиональные команды, возможность заработать большие деньги, спонсорство. Соревнования по киберспорту включены в линии букмекеров. Беттеры даже разработали стратегии ставок на турниры и мейджоры, отдельные игры. К примеру, на сайте Bookmaker Ratings рассказывается, как успешно ставить на ФИФА.
Ожидается, что к 2025 году треть населения Земли будет знать, что такое киберспорт. И в будущем индустрия видеоигр будет только расти.
Переговоры с Международным олимпийским комитетом по поводу включения в программу Олимпийских игр киберспорта ведутся уже давно. И прогресс, определенно, есть. Президент Оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге сообщил, что посетители международного турнира смогут получить уникальный киберспортивный опыт. В рамках мероприятия планируются несколько виртуальных состязаний.
Напомним, летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.