Экономист прокомментировал возможное отключение РФ от SWIFT на фоне операции в ЛДНР

«Большинство европейских стран категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот», — обратил внимание специалист.