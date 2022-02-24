Экономист прокомментировал возможное отключение РФ от SWIFT на фоне операции в ЛДНР

Эксперт сообщил, что европейские страны, по всей вероятности, не планируют отключать Россию от международной системы SWIFT с учетом военной операции на Украине, так как им это экономически невыгодно, информирует News.ru.
«Большинство европейских стран категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот», — обратил внимание специалист.
Вместе с тем Андрей Колганов отмечает, что на фоне последних событий россияне массово могут начать паниковать и запасаться наличными средствами, в том числе обналичивать валютные сбережения и рублевые счета. Однако, по его мнению, такой сценарий будет временным, если даже и случится.
«Снятие наличных может стать проблемой в том случае, если паника разрастётся, народ кинется снимать эти деньги, вот тогда действительно может сформироваться временная нехватка наличных», - считает Колганов.
По мнению экономиста, на сегодняшний день нет каких-либо оснований для снятия наличных денег, поскольку рублевым счетам ничего не угрожает, они не подвергнутся блокировки.
«Я бы посоветовал не паниковать. Потому что всё плохое, что может произойти, может произойти из-за паники», - подытожил Андрей Колганов.
Ранним утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денационализации Украины. В свою очередь западные страны заявили о скором введении жёстких экономических санкций против России.
После этого в Белом доме сообщили о намерении продолжить оказывать Украине помощь. Также президент США Джо Байден провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор, в котором украинский глава призвал мировые государства ясно высказаться против действий России и поддержать украинцев.
Ранее в Вашингтоне заявляли о намерении ввести санкции в отношении российских банков: ВТБ и Сбербанка, если Россия начнет военные действия на Украине. Общий объем активов банков достигает порядка 750 миллиардов долларов.