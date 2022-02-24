Дорогу к Павловскому водохранилищу в Башкирии начнут ремонтировать в мае

Так на дороге Благовещенск-Павловка, ведущей к крайне популярному месту отдыха Павловскому водохранилищу дорожные работы будут проводиться на двух участках, общая протяженность которых составляет около 5 километров. Ремонт ждет и дорогу между деревней Уптино и санаторием «Юматово» в Уфимском районе. Там отремонтируют участок протяженностью 4 километра. В Минтрансе сообщили, что госконтракты на выполнение данных работ уже заключены, а сами работы начнутся уже в мае 2022 года. Финансировать эти работы будут как из бюджета Башкирии, так и из федеральной казны.