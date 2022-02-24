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Автоэксперт оценил идею определять размер штрафов в зависимости от автомобиля

24 февраля 16:57
Фото: pxhere.com
Главный редактор журнала «За рулем» и автоэксперт Максим Кадаков оценил предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника о введении системы штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

По его словам, все зависит от конкретной ситуации. Однако предложение нельзя считать целесообразным, поскольку помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет огромное количество других факторов, считает эксперт. Об этом сообщает издание RT.

«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащенности тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны», — заключил Кадаков.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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