Автоэксперт оценил идею определять размер штрафов в зависимости от автомобиля

«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащенности тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны», — заключил Кадаков.