Автоэксперт оценил идею определять размер штрафов в зависимости от автомобиля

По его словам, все зависит от конкретной ситуации. Однако предложение нельзя считать целесообразным, поскольку помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет огромное количество других факторов, считает эксперт. Об этом сообщает издание RT.
«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащенности тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны», — заключил Кадаков.