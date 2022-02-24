250 тысяч предпринимателей воспользовались услугами с сервисами экосистемы Сбера

— С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом», — отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. — Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч.