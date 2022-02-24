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250 тысяч предпринимателей воспользовались услугами с сервисами экосистемы Сбера

24 февраля 10:21
Фото: 1MI
Тысячи предпринимателей стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы — всего за четыре месяца с момента запуска продукта.

Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».

— С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом», — отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. — Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч.

«Юрист для бизнеса» позволяет получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» — искать сотрудников. «Электронный документооборот» даёт возможность отправить отчётность в госорганы или обменяться важными документами с партнёрами.

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