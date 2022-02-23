Запредельный спад: почему число жителей Башкирии опустится ниже 4 миллионов человек

Posted 23 февраля 2022, 06:00
Published 23 февраля 2022, 06:00
Modified 17 октября 2022, 22:20
Updated 17 октября 2022, 22:20
В начале 2022 года Росстат уточнил, что население Башкирии за минувший год сократилось в целом на 12734 человека. Таким образом, актуальный объем населения в регионе сейчас составляет 4 001 052 человек. Стоит отметить, что с 2016 года число жителей республики ежегодно сокращается — за это время регион «исхудал» примерно на 70 тыс. человек. Конечно, план нацпроекта «Демография» предусматривает рост населения в регионе до 4,1 млн к 2024 году, но многолетняя тенденция говорит об обратном — за два года возместить шестилетний спад почти невозможно.
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Тем не менее в недавнем докладе о миграционной динамике региона на первый план министр труда и соцзащиты Ленара Иванова на первый план вынесла именно рекорды. В частности, только за январь–ноябрь 2021 года в Башкирии зафиксирован миграционный прирост в 7963 человека, чего не наблюдалось, как минимум, с 2014 года. Кроме того, по показателям миграции между регионами впервые за 22 года (!) Башкирия показала еще один прирост — на 265 человек. По мнению Ленары Ивановой, этим рекордам способствовали реализация инвестпроектов, а также создание в регионе особых экономических зон и ТОСЭР. Кроме того, нужно обеспечивать не только миграционный прирост, но и в целом повышать привлекательность России для мигрантов и работать над их социально-культурной адаптацией. Напомним, что курс на повышение рождаемости за счет привлечения молодых мигрантов (налаживание взаимодействия с национальными диаспорами и приглашение «толковых выпускников школ из стран СНГ» для поступления в вузы Башкирии) Ленара Иванова анонсировала еще в 2020 году.
Более того, согласно концепции миграционной политики в РБ, в текущем году ожидается, что за счет миграционных процессов население региона не прирастет, а сократится — на 2,5 тыс. человек. Прирост же обещается, начиная с 2024 года. Стоит отметить, что в программе указан ряд целевых показателей и мероприятия, с помощью которых предлагается добиться такого результата. В частности — рост зарплаты, снижение уровня бедности, обеспеченность жильем, спад смертности, снижение негативного отношения к иностранцам и др. В нынешних кризисных условиях «одолеть» эти показатели будет, мягко говоря, непросто.
Например, смертность в условиях пандемии ощутимо выросла — почти вчетверо за последние два года: если в 2019 году умерло 49115 человек, то в 2020 — уже 60211, в 2021 — 66366.
Не лучше обстоят дела и с зарплатой. С одной стороны, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов обещает, что среднемесячная зарплата в регионе, которая сейчас составляет 43,4 тыс. руб., вырастет аж до 50,4 тыс. руб. С другой стороны, среднедушевой доход населения в республике практически не менялся за последние три года и за 9 месяцев 2019 года составляет всего 29,3 тыс. руб. Кроме того, даже в текущем году доходы жители Башкирии даже не достигнут докризисного уровня.
Сложно обстоят дела с обеспеченностью жильем — одной из проблемных причин сдерживания рождаемости в Башкирии. В этом контексте сужение возможности для многодетных семей получать земельные участки под индивидуальное жилое строительство выглядит как усугубление ситуации, а не как ее решение, поскольку отсек около 25-30% многодетных родителей от возможности построить свой дом.
Не меняется и ситуация на местном рынке труда. Конечно, уровень безработицы в регионе в конце 2021 года достиг своего исторического минимума в 3,8%. Тем не менее, как пояснял специалист ФНИСЦ РАН, в Башкирии по-прежнему большинство качественных вакансий концентрируется в нефтяной сфере и в подразделениях федеральных структур, а активность на рынке труда ниже, чем в других регионах. Примечательно, что запасы полезных ископаемых в регионе так или иначе истощаются и в перспективе нескольких десятилетий сильная зависимость местной экономики от нефтяной отрасли все больше будет работать против развития региона. При этом промышленная модель в республике по-прежнему ориентирована на нефтяную сферу, не особенно замечая вторичные отрасли.
Доктор экономических наук, замдиректора по научной работе ИСИ РБ Альфия Кузнецова также отмечает еще один амбициозный показатель: Согласно концепции, в 2025 году больше 90% трудовых мигрантов в регионе будут обладать высшим образованием. При этом по итогам 2020 года этот показатель достиг лишь 20%.
Число между жизнью и смертью
Возможно, рост населения за счет мигрантов — один из ключей к выходу из демографической ямы, поскольку естественная убыль населения в регионе остается довольно ощутимой. В частности, по данным Росстата за январь–декабрь 2021 года, естественная убыль населения Башкирии за минувший год составила 27033 человека — это в 1,4 раза выше прошлогоднего результата (18664 чел.). Стоит отметить, что подавляющее большинство районов республики показали отрицательную динамику по естественному приросту населения. Исключением стал только Бурзянский район, где за год родилось всего на 34 человека больше, чем умерло.
Доцент БГУ, кандидат экономических наук Урал Мусин подчеркивает, что снижение численности населения Башкирии во многом связано с падением рождаемости и ростом смертности. У рождаемости — динамика понижательная, связанная с изменением общественных ценностей и увеличением оттока женщина в фертильном возрасте. Смертность же указывает на значительный рост естественной убыли населения в республике.
— Сложившаяся демографическая ситуация указывает на неэффективную социальную политику в регионе, так как разрыв между показателями рождаемости и смертность только увеличивается. В этой связи требуются соответствующие коррективы и меры в данной политике.
Тем временем планы, утвержденные премьер-министром Правительства РБ Андреем Назаровым, показывают, что уже в следующем году естественная убыль в регионе должна остановиться и в дальнейшем показывать прирост. В частности, в 2022 году убыль населения должна показать всего 3,9 тыс. человек, а в 2023 — 1,2 тыс. В последующие годы должен наблюдаться естественный прирост населения. Есть только один маленький нюанс: в этом же прогнозе отмечено, что в 2021 году естественная убыль населения составит всего 6 тыс. человек, но в действительности она показала примерно в четыре раза больше — 27 тыс. человек. Останутся ли красивые планы красивыми планами?
— Если это методы, которые используются сейчас, это просто имитация. <…> Хотеть — это уже хорошо, но здесь я не вижу реальных действий.
Доктор экономических наук, замдиректора по научной работе ИСИ РБ Альфия Кузнецова считает, что мероприятия «дорожной карты» по увеличению населения Башкирии «реально достижимы», поскольку касаются ключевых сфер жизнедеятельности, в том числе — стимулирование к рождению детей, сокращение абортов и детской смертности, поддержку семей с детьми, укрепление системы здравоохранения, привлечения молодых мигрантов.
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