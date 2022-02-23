Запредельный спад: почему число жителей Башкирии опустится ниже 4 миллионов человек

Тем не менее в недавнем докладе о миграционной динамике региона на первый план министр труда и соцзащиты Ленара Иванова на первый план вынесла именно рекорды. В частности, только за январь–ноябрь 2021 года в Башкирии зафиксирован миграционный прирост в 7963 человека, чего не наблюдалось, как минимум, с 2014 года. Кроме того, по показателям миграции между регионами впервые за 22 года (!) Башкирия показала еще один прирост — на 265 человек. По мнению Ленары Ивановой, этим рекордам способствовали реализация инвестпроектов, а также создание в регионе особых экономических зон и ТОСЭР. Кроме того, нужно обеспечивать не только миграционный прирост, но и в целом повышать привлекательность России для мигрантов и работать над их социально-культурной адаптацией. Напомним, что курс на повышение рождаемости за счет привлечения молодых мигрантов (налаживание взаимодействия с национальными диаспорами и приглашение «толковых выпускников школ из стран СНГ» для поступления в вузы Башкирии) Ленара Иванова анонсировала еще в 2020 году.