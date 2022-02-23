Воздух в Башкирии 23 февраля прогреется до +2 градусов, ожидаются порывы ветра

В день Защитника Отечества, 23 февраля согреются не только сердца защитников от поздравлений, вместе с ними потеплеет и на улице. Температура воздуха станет еще на один градус теплее и днем будет колебаться в пределах от -3 градусов до +2. Ночью в Башкирии морозов не обещают, столбик термометра не опустится ниже -6 градусов, и будут колебаться в пределах от -1 до -6 градусов, но ниже -11 градусов не опустится даже при прояснениях.
Ожидают синоптики, что сегодня по Башкирии пройдет небольшой мокрый снег, но на юге Башкирии существенных осадков и вовсе не ждут. Неблагоприятные метеорологические условия пока никуда не деваются — гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица ждут Башкирию и сегодня. Что касается ветра, он обещает быть юго-западным умеренным, но местами возможны и порывы ветра до сильного.